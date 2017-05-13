В России подорожали водка и коньяк

В России с 13 мая повышается минимальная розничная цена на водку, коньяк и ликероводочные изделия. Соответствующий приказ опубликовало Министерство финансов.

В соответствии с новым приказом Минфина, минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра возрастет на 7,9% и составит 205 рублей, передает РИА Новости. Стоимость бутылки коньяка такого же объема подскочит на 15,2% и составит 371 рубль.

Кроме того, выросла и цена закупки у производителя. Раньше цена пол-литровой бутылки водки составляла 165 рублей, теперь – 173 рубля. Оптовая цена водки стала выше на 2,3%. Этот же показатель в отношении коньяка увеличился на 23,3%. Отпускная же цена у производителя подскочила на 25,6% до 314 рублей.

В самом ведомстве изменение цен объяснили ростом ставок акцизов, а также повышением тарифов и производственных затрат. Отметим, минимальные цены на крепкие алкогольные напитки устанавливаются в России специальным приказом с 2009 года. Подобная мера нужна для борьбы с теневым производством спиртосодержащей продукции.

Примечательно, что о дискуссии по поводу возможного повышения стоимости водки еще в начале апреля рассказывал курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин. В результате развернувшейся между Минфином и Росалкогольрегулированием дискуссией специалисты пришли к выводу, что 0,5 литра водки должно стоить 205 рублей.