В России подорожали водка и коньяк
В соответствии с новым приказом Минфина, минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра возрастет на 7,9% и составит 205 рублей, передает РИА Новости. Стоимость бутылки коньяка такого же объема подскочит на 15,2% и составит 371 рубль.
Кроме того, выросла и цена закупки у производителя. Раньше цена пол-литровой бутылки водки составляла 165 рублей, теперь – 173 рубля. Оптовая цена водки стала выше на 2,3%. Этот же показатель в отношении коньяка увеличился на 23,3%. Отпускная же цена у производителя подскочила на 25,6% до 314 рублей.
В самом ведомстве изменение цен объяснили ростом ставок акцизов, а также повышением тарифов и производственных затрат. Отметим, минимальные цены на крепкие алкогольные напитки устанавливаются в России специальным приказом с 2009 года. Подобная мера нужна для борьбы с теневым производством спиртосодержащей продукции.
Примечательно, что о дискуссии по поводу возможного повышения стоимости водки еще в начале апреля рассказывал курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин. В результате развернувшейся между Минфином и Росалкогольрегулированием дискуссией специалисты пришли к выводу, что 0,5 литра водки должно стоить 205 рублей.
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