Школьник заработал миллион долларов на носках

Идея пришла к мальчику в 2013 году, когда он смотрел баскетбольный матч. Бреннан заметил, что все спортсмены играют в одинаковых белых носках. Именно тогда он подумал, что было бы классно сделать оригинальный дизайн носков.

Мальчик рассказал об идее родителям, и они его поддержали, дав первоначальный капитал в размере трех тысяч долларов. Бреннан закупил партию белых носков и создал оригинальный дизайн, передает CNN.

Спустя шесть месяцев смекалистый и деловой парень уже открыл собственное дело в домашнем гараже. И по мере роста продаж, компании становилось тесно в этом "офисе". Вскоре семья Агранофф построила здание в 1500 квадратных футов для размещения производства и хранения продукции.

Brennan Agranoff, 17, launched socks #startup .@hoopswaggdotcom at 13. He's hit $1M in sales & just acquired a rival.https://t.co/vhpkuQGe9D pic.twitter.com/MYijwBHtiG