Школьник заработал миллион долларов на носках
Идея пришла к мальчику в 2013 году, когда он смотрел баскетбольный матч. Бреннан заметил, что все спортсмены играют в одинаковых белых носках. Именно тогда он подумал, что было бы классно сделать оригинальный дизайн носков.
Мальчик рассказал об идее родителям, и они его поддержали, дав первоначальный капитал в размере трех тысяч долларов. Бреннан закупил партию белых носков и создал оригинальный дизайн, передает CNN.
Спустя шесть месяцев смекалистый и деловой парень уже открыл собственное дело в домашнем гараже. И по мере роста продаж, компании становилось тесно в этом "офисе". Вскоре семья Агранофф построила здание в 1500 квадратных футов для размещения производства и хранения продукции.
Brennan Agranoff, 17, launched socks #startup .@hoopswaggdotcom at 13. He's hit $1M in sales & just acquired a rival.https://t.co/vhpkuQGe9D pic.twitter.com/MYijwBHtiG— Parija Kavilanz (@ParijaKavilanz) 20 апреля 2017 г.
Свой первый миллион долларов Бреннан смог заработать в 2017 году. В данный момент в штате у юноши 17 сотрудников. Примечательно, что мать подростка также работает в его компании. Сам Бреннан считает, что молодость – не помеха для того, чтобы стать предпринимателем. Сегодня компания молодого человека поставляет от 70 до 100 заказов в день. Пара носков от Бреннана стоит 14,99 доллара.
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