Школьник заработал миллион долларов на носках

Американский 17-летний подросток Бреннан Аграннофф заработал миллион долларов на продаже носков. Бизнес он открыл, когда ему было только 13 лет.

Идея пришла к мальчику в 2013 году, когда он смотрел баскетбольный матч. Бреннан заметил, что все спортсмены играют в одинаковых белых носках. Именно тогда он подумал, что было бы классно сделать оригинальный дизайн носков.

Мальчик рассказал об идее родителям, и они его поддержали, дав первоначальный капитал в размере трех тысяч долларов. Бреннан закупил партию белых носков и создал оригинальный дизайн, передает CNN.

Спустя шесть месяцев смекалистый и деловой парень уже открыл собственное дело в домашнем гараже. И по мере роста продаж, компании становилось тесно в этом "офисе". Вскоре семья Агранофф построила здание в 1500 квадратных футов для размещения производства и хранения продукции.

Свой первый миллион долларов Бреннан смог заработать в 2017 году. В данный момент в штате у юноши 17 сотрудников. Примечательно, что мать подростка также работает в его компании. Сам Бреннан считает, что молодость – не помеха для того, чтобы стать предпринимателем. Сегодня компания молодого человека поставляет от 70 до 100 заказов в день. Пара носков от Бреннана стоит 14,99 доллара.