В России узаконят растения с наркотиками

Минпромторг собирается легализовать производство наркосодержащих растений в России. Как подчеркнули в ведомстве, эта мера имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.

Минромторг готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих, сообщает газета "Известия". На данный момент, наркосодержащие растения изготавливаются только для импортного сырья.

В России сейчас разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности. Если новый законопроект вступит в силу, то эти растения будут выращивать и в промышленных целях.



На данный момент известно, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу. В ведомстве считают, что для изготовления лекарств достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков. В МВД отказались от комментариев.

По мнению экспертов, необходимые для производства обезболивающих вещества содержатся в маке масличном, который может расти в черноземных зонах Центральной России, Башкирии и Поволжья.

В целом, специалисты одобрили новую инициативу. Они отметили, что в России около полумиллиона человек нуждаются в приеме обезболивающих препаратов. Однако все эти препараты изготавливаются исключительно из импортного сырья. Новый законопроект позволит наладить собственное производства и не зависеть от иностранного рынка.