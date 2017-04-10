В России узаконят растения с наркотиками
Минромторг готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих, сообщает газета "Известия". На данный момент, наркосодержащие растения изготавливаются только для импортного сырья.
В России сейчас разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности. Если новый законопроект вступит в силу, то эти растения будут выращивать и в промышленных целях.
На данный момент известно, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу. В ведомстве считают, что для изготовления лекарств достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков. В МВД отказались от комментариев.
По мнению экспертов, необходимые для производства обезболивающих вещества содержатся в маке масличном, который может расти в черноземных зонах Центральной России, Башкирии и Поволжья.
В целом, специалисты одобрили новую инициативу. Они отметили, что в России около полумиллиона человек нуждаются в приеме обезболивающих препаратов. Однако все эти препараты изготавливаются исключительно из импортного сырья. Новый законопроект позволит наладить собственное производства и не зависеть от иностранного рынка.
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