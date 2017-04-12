В России подскочило производство водки

Согласно последним статистическим данным, производство водки в России увеличилось на 66%. При этом эксперты отметили, что аналогичного скачка потребления не наблюдается – речь идет об изменении объемов легального производства крепкого алкоголя.

Летом 2016 года государственная система контроля и учета ЕГАИС была распространена на розницу, магазины лишились возможности продавать водку нелегально. После распродажи остатков на рынке возникла потребность в лицензированном продукте. На этом фоне с января по март 2017 года в стране было произведено 166 миллионов литров водки. Показатель на 66% превысил данные за аналогичный период 2016-го.

Также на 150% подскочило производство пищевой спиртосодержащей жидкости. И здесь свою роль сыграл запрет на непищевую продукцию с содержанием спирта, введенный после массового отравления средством для ванн в Иркутске.

"В оптово-розничное звено внедрили ЕГАИС. Теперь из него просто вымылась вся левая продукция – ее никак нельзя продать. И сейчас мы видим результат", – цитирует газета "Известия" председателя правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрия Доброва.

С ним согласен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. "Производство легальных напитков возвращается. Идет замещение нелегальной продукции", – заявил он.

Вице-президент холдинга "Русский стандарт" Игорь Косарев подтвердил, что рынок водки в России становится более прозрачным. При этом ни один из экспертов не заметил скачкообразного роста спроса на крепкий алкоголь, в частности водку, которым тоже можно объяснить рост производства.