Минск устроил "газовый бунт"

Долгов за газ перед Россией у Белоруссии нет, отметили в Минске. Заявления главы российского Минэнерго по итогам переговоров в белорусском правительстве назвали "пропагандой".

"Неконструктивными" и "не соответствующими теме" назвал заявления министра энергетики России пресс-секретарь белорусского кабмина. По словам Владислава Сычевича, упомянутую сумму в 700 миллионов долларов Минск долгом не считает.

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", – цитирует Сычевича БелТА.

"Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов", – заявил белорусский чиновник.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам встречи премьер-министров двух стран. "Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", - сказал министр.

Новак подчеркнул, что Минск требует особого к себе отношения. "Белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню, что на сегодня накопленный долг составляет более 700 миллионов долларов", – заключил глава Минэнерго. Переговоры продолжатся.

Белоруссия с начала 2016 года требует снижения цены на российский газ. Минск хотел платить 73 доллара за тысячу кубометров – вместо 132 долларов. Поскольку в итоге белорусская сторона недоплатила российским партнерам около 300 миллионов за поставленный газ, Москва сократила поставки беспошлинной нефти в республику – с 24 миллионов тонн до 18 миллионов.