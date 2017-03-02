Украине осталось 40 дней до "конца света"

Из-за устроенной украинскими радикалами блокады Донбасса оставшегося в стране угля может хватить лишь на 40 дней. Об этом сообщил эксперт Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, если блокада поставок угля из Донбасса будет продолжена, то Украина столкнется с практикой веерных отключений уже менее чем через полтора месяца. "Если угля не будет на теплоэлектростанциях, то они остановятся, и в нашей розетке не будет электричества", – цитирует аналитика издание "Экономика сегодня".

Кроме того, Марунич отметил, что ситуация может угрожать работоспособности атомных электростанций. Эксперт подчеркивает, в случае, если один-два блока этих объектов остановятся, Украина рискует столкнуться с колоссальными инфраструктурными проблемами, которые еще больше усугубят и без того тяжелое положение в энергетике. При этом аналитик считает, что чрезвычайный режим, введенный Киевом более двух недель назад, не отменит "конец света", а лишь отложит его.





Напомним, в конце января представители украинских националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.

В ответ лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поставили ультиматум украинскому лидеру. Как заявили руководители Донбасса, они национализируют работающие на территории региона украинские предприятия, если официальный Киев не решит проблему блокады до 1 марта.





Спустя некоторое время неизвестные со стороны Украины попытались прорвать блокаду Донбасса. Как заявили представители украинских радикалов, штурм их позиций мог быть организован сторонниками президента Порошенко и некоторых олигархов, которые из-за продолжающейся блокады боятся потерять свои предприятия в Донбассе.

В итоге ультиматум народных республик так и не был выполнен. После чего ряд находящихся на территории ДНР и ЛНР украинских предприятий были переведены под управление местных властей.

