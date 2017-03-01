Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Четверг 2 марта
Лента новостей
19:19
В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников
18:49
Роналду грубо нарушил ПДД по примеру Кокорина (видео)
18:47
На создателя "групп смерти" завели новое дело
18:33
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции (видео)
18:22
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
18:19
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
17:59
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
17:51
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры
17:40
У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП
17:35
"Дом-2" терпит бедствие
17:32
Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко
17:29
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
17:24
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом
17:13
Как живет Сердюков после расставания с Васильевой
17:03
Найдена связь между метаболизмом и процессом старения
17:02
В Египте сообщили о поимке россиянина с бомбой в аэропорту
16:59
Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги
16:46
Порошенко отправил в Испанию самолеты с деньгами
16:43
Кличко паркует автомобили с толкача (видео)
16:40
Литвинова оправдалась после скандала с ребенком
16:36
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
16:17
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети
16:07
Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
16:01
Бывший муж ответил на слезное письмо Кати Гордон
15:53
Певец Влад Топалов подал на развод
15:47
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
15:44
Путин заночует в тайге
15:34
Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
15:33
У миллиардера Захарченко родился третий ребенок
15:28
На востоке Москвы автомобиль рухнул с моста
15:03
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
14:58
Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки
14:56
Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой
14:55
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
14:53
Мединского попросили разобраться с задержками зарплаты
14:46
Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
14:39
Кончаловский рассекретил роман с Андрейченко
14:27
Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире (видео)
14:16
В Москве прогремела первая весенняя гроза
14:13
Значение имени Юлия
14:10
Украина исчезнет с карты мира через два месяца
14:08
Как выбрать идеальное пальто
14:08
Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем
14:05
Кончаловский рассказал о жалобах Толкалиной
14:05
"Гонщик" Кокорин объяснил выезд на встречку
14:03
Лолита задумалась о суррогатном материнстве
14:02
"Смешарики" покорят Голливуд
13:55
Пенсионерки в Москве подрались до переломов
13:47
Путин написал письмо Горбачеву
13:30
Виды мошенничества на рынке недвижимости
13:28
На каких женщинах женятся современные мужчины
13:26
В чем уникальность каждой семьи
13:12
Как правильно пить молоко
13:11
На месте обрушения тоннеля в Москве ищут выживших
13:06
Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию
13:05
Гордон публично попросила прощения у бывшего мужа
12:59
Бородина назвала Шурыгину ненормальной
12:35
Ранчо Майкла Джексона подешевело на $33 млн
12:31
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
12:23
Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие (видео)
12:22
40-летнюю Погодину сравнили с Дубовицкой
12:21
Шурыгина помогла Эрнсту
12:19
Меркель опоздала в Египет из-за ЧП с самолетом
12:09
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
12:04
Названы самые опасные заболевания кожи
12:01
Пелагея опять собралась рожать
11:59
Порошенко тайком названивает Путину
11:57
После гонок на Bentley Кокорин попался за рулем Rolls-Royce
11:55
Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев
11:48
Повысить качество школьной еды помогут сами ученики
11:41
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
11:34
Убитого мужчину нашли в ящике для белья в коммуналке
11:27
Идеи подарков на 8 Марта
11:26
В Москве обрушился тоннель: есть погибшие
11:11
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
11:07
Уралец лишился Lexus из-за долгов бывшей жены
10:53
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:48
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания
10:46
Минздрав создает "список боли"
10:40
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
10:32
На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной
10:29
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
10:25
Чем опасно отсутствие зубов
10:18
Москвичка пропала в Британии с 42 миллионами
09:59
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:54
Российские звезды поддержали дочь Кадырова
09:50
Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца
09:48
Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы
09:47
Москвич обвинил жену в заражении ВИЧ
09:24
Порошенко поплакался иностранным гостям
09:22
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
09:18
Чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер
09:15
Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков
09:10
Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию
08:43
Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов
08:40
Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет
08:36
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
08:21
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
07:59
Последствия жуткой аварии на юго-востоке Москвы попали на видео
00:40
Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
Экономика

Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press\Kevin Dietsch
Барак и Мишель Обама в скором времени закончат написание мемуаров. Свои воспоминания они разместили в отдельных книгах, однако продавать их они собираются вместе.
прочитано 629 раз

За права на продажу своих воспоминаний чета Обамы планирует выручить 60 миллионов долларов. По данным СМИ, такая цена является рекордной за всю историю публикаций мемуаров бывших президентов Соединенных Штатов.

ПО ТЕМЕ

Как живут экс-президенты США

Модного Обаму застали на острове с миллиардером

Мишель Обама уходит в бизнес

 Барак Хуссейн Обама

Барак Хуссейн Обама экс-президент США

На соответствующие права претендуют сразу несколько издательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на FT. В эту борьбу вступили Macmillan, Simon & Schuster, а также HarperCollins знаменитого австралийского магната Руперта Мердока.

Однако, по данным осведомленного источника, больше всего шансов на получение прав на мемуары у крупнейшего издательского дома Penguin Random House. Ранее эта компания уже публиковала три книги Барака Обамы. В 2004 году она заплатила 15 миллионов долларов 42-му президенту США Биллу Клинтону за автобиографию "Моя жизнь", а его наследник Джордж Буш-младший получил десять миллионов долларов за книгу "Поворотные моменты".

Отметим, что официального подтверждения информации о столь крупной сделке пока не поступало. Представитель экс-президента США и его литературный агент пока воздержались от комментариев.

Напомним, свою первую книгу "Мечты моего отца" Барак Обама опубликовал в 1995 году и выручил за нее 6,8 миллиона долларов. За публикацию произведения "Дерзость надежды" в 2006 году он получил 8,8 миллиона рублей. В 2010 году он опубликовал книгу "О тебе пою: послание к моим дочерям". Все они до сих пор пользуются успехом у читателей.

Автор: Константин Улюкаев1 марта 2017, 10:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обама закатил "прощальную вечеринку" в Белом доме

567

комментарии

Политика

Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Шоу-бизнес

30-летие Самбурской закончилось выносом гроба
У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП
"Дом-2" терпит бедствие
Литвинова оправдалась после скандала с ребенком

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
Как выбрать идеальное пальто
"Смешарики" покорят Голливуд
Шоу-бизнес

Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой

Наследник певицы дал повод для слухов о новом романе
Авто

Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде

Гонщица призналась в использовании поддельного больничного
Шоу-бизнес

Литвинова оправдалась после скандала с ребенком

Актриса прокомментировала шумиху вокруг шоу "Минута славы"
Экономика

Украине осталось 40 дней до "конца света"

Эксперту предсказывают Украине страшную катастрофу из-за блокады Донбасса

Гороскоп

Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины

Фоторепортажи

Российские звезды поддержали дочь Кадырова
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Путин заночует в тайге
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru