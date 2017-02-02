Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"

Из-за отмены внутрисоюзного роуминга в Евросоюзе начали повышать межоператорские тарифы для операторов стран, не входящих в ЕС. Не стал исключением и российский "Мегафон".

Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили "Мегафон" о повышении тарифов на 482%. В компании полагают, что такое решение может привести к росту цен для абонентов, сообщает РИА Новости.

Как отметила руководитель пресс-службы компании "Мегафон" Юлия Дорохина, около 80% голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны. "Возможно, будут введены и другие изменения по мере того, как "безроуминг" в ЕС заработает и операторы смогут проанализировать свою операционную эффективность в новых условиях", – добавила она.

Напомним, в октябре 2016 года Европарламент одобрил отмену с 15 июня 2017-го платы за роуминг внутри Евросоюза для местных операторов. Тем временем эксперты рынка предупреждали, что после этого в Европе вырастут тарифы для иностранцев, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Как писали Dni.Ru, в результате отмены роуминга между странами Евросоюза расходы местных операторов могут дополнительно увеличиться на 150 миллионов евро. Это может привести к тому, что пакеты услуг в роуминге с течением времени будут предлагать все меньше минут разговора за постоянно растущую сумму.