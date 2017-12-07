Где в России самая высокая зарплата

Аналитики составили рейтинг регионов нашей страны по уровню зарплат. Выяснилось, что только 4,1% россиян ежемесячно получают больше 100 тысяч рублей.

Авторы исследования "РИА Рейтинг" учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тысяч рублей в месяц и менее десяти тысяч. Самые высокие зарплаты оказались у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы.

На четвертом месте – Ненецкий АО и Магаданская область. Санкт-Петербург расположился на 11-й строчке, а Московская область – на 14-й, следует из данных сайта Riarating.ru. Самые низкие доходы зафиксированы в девяти регионах, лидерами среди которых стали Дагестан, Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика.

Как и в советский период, северные регионы остаются наиболее конкурентоспособными на рынке труда. Уровень зарплат там обусловлен высокими ценами на товары и услуги. Большие зарплаты в столице эксперты объяснили тем, что в Москве расположены офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, а также федеральные органы государственной власти.

Напомним, в сентябре Министерство труда и социальной защиты России составило десятку самых высокооплачиваемых профессий по данным на первую половину 2017 года. На первом и втором местах в рейтинге оказались капитан океанского корабля и командир воздушного судна с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно. Третье досталось главному технологу золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.