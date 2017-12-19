ЦБ приходится отвечать за ситуацию с "Югрой"

Накануне Арбитражный суд Москвы признал законным отзыв лицензии Центробанком у "Югры". Однако представители кредитного учреждения сдаваться не собирается. История с "Югрой" вскрыла немало накопившихся, но невысказанных претензий рынка к ЦБ, пишут СМИ.



Финансовый регулятор часто обосновывает отзыв лицензии у кредитных учреждений фальсификацией их отчетности. "Но теперь Банк России в суде сам столкнулся с аналогичным обвинением", – пишет редактор отдела финансов издания "Коммерсант" Ксения Дементьева.

Речь идет о противостоянии ЦБ и банка "Югра". Арбитражный суд Москвы накануне признал законным отзыв лицензии у кредитного учреждения. Тем не менее, основной собственник банка Алексей Хотин не собирается сдаваться. Представители "Югры" уже заявили, что подадут апелляцию.

По словам Дементьевой, показательный момент состоит в том, что в ходе судебного процесса адвокат банка прямо заявил о фальсификации отчетности, которую предоставил Центробанк относительно "Югры" по состоянию на 22 июля, "сообщив что она содержит искаженные данные, являясь по форме интеллектуальным подлогом".

Напомним, согласно подготовленной временной администрацией и предоставленной Центральному банку отчетности, собственный капитал "Югры" составлял минус семь миллиардов долларов. Но представители кредитного учреждения настаивают, что на момент ввода временной администрации капитал "Югры" был положительным – 33 миллиарда рублей.

"После такого "плевка в душу" регулятору, казалось бы, дальнейшая борьба за лицензию бессмысленна – слишком много в отношении ЦБ позволили себе собственники банка, чтобы вернуться на рынок", – подчеркнула Дементьева.

При этом она напомнила, что вся история с "Югрой" состоит из одних прецедентов. Тут и вмешательство Генпрокуратуры, и крупнейший страховой случай, и попытки кредитного учреждения оздоровиться уже после отзыва лицензии, а также прямые обвинения в адрес ЦБ в подтасовке фактов.

"Таких действий в отношении регулятора даже по отдельности не позволял себе ни один банк", – отметила журналист.

Как полагает Дементьева, в ходе процесса Алексей Хотин вскрыл уже немало накопившихся, но пока невысказанных претензий рынка к Центробанку. "В рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы", – резюмировала обозреватель, добавив, что с нетерпением ждет развития дела, но уже в апелляционной инстанции.

Ранее представитель учредителей "Югры" Антон Александров заявил, что Центральный банк не имел оснований ни для ввода временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ни для отзыва лицензии, ни дня инициирования дела о банкротстве "Югры". "Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора либо не подтверждены реальными данными и надлежащими доказательствами, либо основаны на ошибочных расчетах", – заявил он.

