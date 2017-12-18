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Экономика

Решение суда об отзыве лицензии будет обжаловано "Югрой"

Фото: GLOBAL LOOK press/jugra. ru
Адвокаты бывшего руководства банка "Югра" направят апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который отказал в удовлетворении иска о признании отзыва лицензии неправомерным. Как отмечают представители кредитного учреждения, основания для отзыва лицензии были применены Центробанком незаконно.
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"Югра" не допускала снижение собственных средств ниже минимального уровня и не допускала нарушений ни одного обязательного норматива, установленного финансовым регулятором, заявил представитель учредителей банка Антон Александров. "ЦБ не опроверг наши доводы и не предоставил документы, показывающие, почему изменилось финансовое положение банка", – заявил он.

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В спор "Югры" с Центробанком вмешались эксперты

По словам Александрова, имеющиеся в распоряжении представителей "Югры" документы показывают, что решения ЦБ либо не подтверждены реальными данными и надлежащими обязательствами, либо основываются на неверных расчетах.

Ранее некоторые претензии финансового регулятора к банку не подтвердились, в том числе относительно наличия у кредитного учреждения забалансовых вкладов. "Мы ожидаем, что апелляционный суд даст справедливую оценку этим обстоятельствам", – пояснил Александров. Представители "Югры" утверждают, что ранее был обнародован протокол, в котором говорится о том, что ЦБ изначально не планировал лишать банк лицензии.

До ввода временной администрации у Центробанка были вопросы к кредитному учреждению по оценке уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. Представители "Югры" утверждают, что разработанная банком методика по оценке кредитных рисков и классификации ссуд по категориям качества и объему резервов была одобрена ЦБ.

Заявление представителей финансового регулятора о применении "серой схемы" в банке Александров назвал не соответствующим действительности: "В предписании ничего не говорится о схемности. ЦБ говорит, что нужно доформировать резервы по ряду заемщиков. Мы эти резервы доформировали".

Напомним, 10 июля, когда в "Югре" была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, капитал кредитной организации составлял 33 миллиарда рублей, она выполняла все требуемые нормативы.

Автор: Иван Поляков18 декабря 2017, 21:12

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