Адвокаты "Югры" убеждены в незаконности отзыва лицензии Центробанком
Несмотря на протесты со стороны Банка России, Арбитражный
суд удовлетворил ходатайство адвокатов "Югры", истребовав у регулятора текст
протокола №36. Кроме того, суд запросил пояснения по процедуре принятия приказа
об отзыве лицензии на основании этого документа.
Как заявили представители "Югры", согласно этому протоколу ЦБ изначально принял решение не отзывать лицензию у кредитной организации. Представитель уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова поддержал ходатайства истца об истребовании документов ЦБ и привлечении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-омбудсмен привлечен к рассмотрению иска в качестве третьего лица.
Адвокаты истца считают, что регулятором незаконно применено каждое из оснований для отзыва лицензии у "Югры". В частности, по их словам, банк не допускал снижение собственных средств ниже минимального значения. Также, утверждают они, не был нарушен ни один из обязательных нормативов, установленных самим же Центробанком.
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