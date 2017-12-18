Адвокаты "Югры" убеждены в незаконности отзыва лицензии Центробанком

Банк "Югра" доказывает незаконность отзыва лицензии Центральным банком в Арбитражном суде Москвы. До сих пор представители банка, по их словам, не могут получить от ЦБ убедительного подтверждения ранее неоднократно звучащих от его должностных лиц обвинений. В том числе, и о якобы манипуляциях с вкладами.

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