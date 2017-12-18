Представитель "Югры" опроверг заявление ЦБ о "серых схемах"

Центральный банк России не имел оснований ни для ввода временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ни для отзыва лицензии, ни дня инициирования дела о банкротстве "Югры". Об этом заявил представитель учредителей банка Антон Александров.

"Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора либо не подтверждены реальными данными и надлежащими доказательствами, либо основаны на ошибочных расчетах", – отметил он.

Ранее некоторые претензии финансового регулятора к банку не подтвердились, в том числе относительно наличия у кредитного учреждения забалансовых вкладов.

До ввода временной администрации у Центробанка были вопросы к "Югре" по оценке уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. Представители банка утверждают, что разработанная банком методика по оценке кредитных рисков и классификации ссуд по категориям качества и объему резервов была одобрена ЦБ.

Представитель "Югры" не согласился с заявлением ЦБ о применении "серой схемы" в банке: "В предписании ничего не говорится о схемности. ЦБ говорит, что нужно доформировать резервы по ряду заемщиков. Мы эти резервы доформировали".

Напомним, 10 июля, когда в "Югре" была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, капитал кредитной организации составлял 33 миллиарда рублей, она выполняла все требуемые нормативы. Бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев, выступающий на судебном процессе в качестве истца, отметил, что в настоящий момент главная задача по-прежнему состоит в борьбе за интересы вкладчиков и кредиторов банка.

Между тем граждане, которые потеряли из-за отзыва лицензии у "Югры" часть своих сбережений, записали обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. "После банкротства банка мы, вкладчики-"превышенцы", получим лишь жалкие крохи от наших средств, и то в течение нескольких лет", – заявил лидер "Союза вкладчиков" Николай Николаев. Он предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной встретиться и обсудить предлагаемый план.