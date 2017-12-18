Вкладчики "Югры" взывают к совести Центробанка

Видеообращение лидера инициативной группы вкладчиков банка "Югра", у которых сумма на счетах превышает возвращаемую АСВ, лидера "Союза вкладчиков" к главе ЦБ практически моментально набрало тысячи просмотров на канале Youtube. Николай Николаев призывает Эльвиру Набиуллину не допустить банкротства финансово-кредитной организации.



Как говорит Николай Николаев в своем обращении, "после банкротства банка мы, вкладчики-"превышенцы", получим лишь жалкие крохи от наших средств, и то в течение нескольких лет". По его словам, акционер предложил свой план финансового оздоровления "Югры".



Николай Николаев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной встретиться и обсудить предлагаемый план. Он недоумевает логики от логики ЦБ по вопросу именно этого банка.

Он отметил, что, в частности, "Открытие" и Бинбанк получили от Банка России крупные суммы для финансового оздоровления. "Эти суммы несопоставимы с той, которая требуется для спасения "Югры"., – заявил Николаев. – Более того, в данной ситуации не требуется даже денежных поступлений от Центробанка".

Более того сам акционер готов вложить свои собственные средства для восстановления банка, рассказал лидер "Союза вкладчиков".

Николаев напомнил, что многие вкладчики "Югры" находятся в бедственном положении. И число клиентов, размер вкладов которых составляет больше страховой выплаты, превышает 35 тысяч человек. Также, напомнил Николаев, тысячи предприятий, чьи средства зависли на счетах финансово-кредитной организации, близки к критической ситуации.



В завершение своего обращения Николай Николаев напоминает, что у каждого из пострадавших своя личная трагедия. И, как подчеркивает он, у каждого – сложная, а порой, и сломанная судьба.