Банк "Югра" докажет незаконность отзыва лицензии

Банк "Югра" готов доказать незаконность отзыва лицензии и введения временной администрации. 18 декабря состоится очередное заседание Арбитражного суда по спору "Югры" с регулятором.

Представители "Югры" надеются, что Центробанк предоставит суду ключевые документы, запрошенные на прошлом заседании. В частности, несмотря на протесты со стороны регулятора, Арбитражный суд удовлетворил ранее ходатайство адвокатов "Югры" и истребовал у Банка России текст протокола номер 36, а также пояснения по процедуре принятия приказа об отзыве лицензии на основании этого документа.

Представители банка "Югра" на суде заявили, что согласно этому протоколу регулятор изначально принял решение не отзывать лицензию у банка.

"7 июля Центральный банк посчитал, что оснований для отзыва лицензии нет. Именно такие выводы приводятся в протоколе. Согласно действующему законодательству, при последующем отзыве лицензии ЦБ должен был мотивированно отменить свое ранее принятое решение, обосновав невозможность исполнения первоначального плана", – пояснил ранее представитель заявителя Антон Александров.

В качестве третьей стороны участие в деле должны буду принять представители Агентства по страхованию вкладов, что, по мнению заявителя, позволит пролить свет на предшествующую отзыву лицензии деятельность агентства в качестве временной администрации.

Ходатайства заявителя об истребовании документов Центробанка и привлечении АСВ были поддержаны представителем уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова.





Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Некоторые из вкладчиков, сумма депозитов которых превышала предусмотренный положением о страховых выплатах лимит, потеряли часть средств. Они объединились и пытаются защитить свои права и вернуть деньги.

28 июля 2017 года у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 10 октября Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований "Югры" к Центробанку и признал законным введение временной администрации и моратория на выплаты кредиторам.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.