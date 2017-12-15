Рубль преподнесет россиянам сюрприз

Ситуация в российской экономике улучшается, но рубль несколько недооценен. В наступающем году его ожидает небольшое падение. Некоторые инвесторы на Западе все еще рассматривают рубль как экзотическую валюту, в то время как их коллеги делают довольно оптимистичные прогнозы.



Прогноз по поводу поведения российской валюты в 2018 году дал швейцарский аналитик Марк Мэтьюз. По его расчетам, доллар в течение года по отношению к рублю может повыситься. При этом на курс российской валюты, которая демонстрирует устойчивость на международном валютном рынке, больше будут влиять внешние факторы, считает представитель швейцарской финансовой группы Julius Baer.

По его словам, рубль стабилизировался, хотя в следующем году банк ожидает небольшого ослабления. "Мы прогнозируем, что в феврале 2018 года он может стоить 60 рублей за один доллар, а в ноябре того же года – уже 66 рублей. Почему? Это объясняется не столько ситуацией в России, сколько ситуацией вовне – например, укреплением доллара США на мировом валютном рынке", – говорит аналитик. Тем не менее рубль поддерживают фундаментальные факторы, и нет причин, по которым он может ослабиться сам по себе, приводит слова Мэтьюза РИА Новости.

Эксперт отметил, что ситуация в российской экономике улучшается, но рубль несколько недооценен. Клиенты Julius Baer, инвестирующие в Россию, по привычке смотрят на облигации крупных банков и сырьевых компаний. И даже это пока считается "экзотической инвестицией", так как многие игроки не до конца понимают российскую экономику, заключил Мэтьюз.

В то же время некоторые эксперты не исключают позитивного сюрприза от цен на нефть – в связи с оживлением мировой экономики и возможным продлением соглашения о сокращении добычи. Многие мировые банки прогнозируют на 2018 год укрепление рубля. Одни объявили о курсе в 57 рублей за доллар, а самые смелые дают за доллар 52 рубля.