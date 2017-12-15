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Экономика

Рубль преподнесет россиянам сюрприз

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Ситуация в российской экономике улучшается, но рубль несколько недооценен. В наступающем году его ожидает небольшое падение. Некоторые инвесторы на Западе все еще рассматривают рубль как экзотическую валюту, в то время как их коллеги делают довольно оптимистичные прогнозы.
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Прогноз по поводу поведения российской валюты в 2018 году дал швейцарский аналитик Марк Мэтьюз. По его расчетам, доллар в течение года по отношению к рублю может повыситься. При этом на курс российской валюты, которая демонстрирует устойчивость на международном валютном рынке, больше будут влиять внешние факторы, считает представитель швейцарской финансовой группы Julius Baer.

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По его словам, рубль стабилизировался, хотя в следующем году банк ожидает небольшого ослабления. "Мы прогнозируем, что в феврале 2018 года он может стоить 60 рублей за один доллар, а в ноябре того же года – уже 66 рублей. Почему? Это объясняется не столько ситуацией в России, сколько ситуацией вовне – например, укреплением доллара США на мировом валютном рынке", – говорит аналитик. Тем не менее рубль поддерживают фундаментальные факторы, и нет причин, по которым он может ослабиться сам по себе, приводит слова Мэтьюза РИА Новости.

Эксперт отметил, что ситуация в российской экономике улучшается, но рубль несколько недооценен. Клиенты Julius Baer, инвестирующие в Россию, по привычке смотрят на облигации крупных банков и сырьевых компаний. И даже это пока считается "экзотической инвестицией", так как многие игроки не до конца понимают российскую экономику, заключил Мэтьюз.

В то же время некоторые эксперты не исключают позитивного сюрприза от цен на нефть – в связи с оживлением мировой экономики и возможным продлением соглашения о сокращении добычи. Многие мировые банки прогнозируют на 2018 год укрепление рубля. Одни объявили о курсе в 57 рублей за доллар, а самые смелые дают за доллар 52 рубля.

Автор: Андрей Евлампиев15 декабря 2017, 12:57

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