Учащиеся московских ординатур получат льготные проездные

Студенты московских ординатур будут ездить в транспорте по льготным проездным. Это пообещал мэр Серей Собянин на лекции в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Одна из студенток на встрече посетовала, что обучающимся в ординатуре в течение дня приходится много пользоваться общественным транспортом, перемещаясь между клиниками, однако они не имеют никаких льгот и тратят на такие передвижения немало денег.

"Мы введем льготы на проезд, чтобы вы пользовались общественным транспортом также, как и студенты с такой же скидкой, такой же льготой, как у студентов", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что средняя зарплата московских врачей с 2010 года увеличилась почти в два раза. Сейчас она составляет 114 тысяч рублей. "Это в несколько раз выше, чем в других регионах нашей страны. И практически в два раза выше, чем средние доходы по Москве", - подчеркнул градоначальник.

Еще один показатель с хорошей динамикой – смертность в трудоспособном возрасте. По словам мэра, она сократилась с 2010 года на 22%.

Собянин напомнил, что сегодня в столичной системе здравоохранения работают около 160 тысяч человек. При этом доля здравоохранения в валовом региональном продукте Москвы за последние 10 лет выросла в два раза.





"Я уверен, что эта доля будет продолжать расти, и в следующее десятилетие она еще удвоится. Это и расходы фонда обязательного медицинского страхования, это и бюджетные инвестиции, это частные инвестиции в здравоохранение, это потребность самого населения, которое живет дольше и хочет быть здоровым и требует более качественного здравоохранения", – отметил Сергей Собянин. По его словам, немаловажную роль здесь сыграла реформа системы здравоохранения в столице.

Добавим, что мэр Москвы является председателем наблюдательного и попечительского советов университета имени Сеченова.

