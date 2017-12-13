Озвучены условия для получения выплат на первенца

Глава Минтруда России Максим Топилин назвал средний доход семьи, при котором она сможет претендовать на обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты за рождение первого ребенка. Он сделал это на заседании Госдумы 13 декабря.

По словам Топилина, чтобы получить примерно 10,5 тысячи рублей (средняя сумма, конкретная будет зависеть от региона проживания), семья должна будет иметь месячный доход не более чем 50 тысяч рублей на двоих. Данная сумма также будет корректироваться с учетом места жительства.

"Это планка, при которой семья попадет в программу поддержки", – цитирует Топилина "Московский Комсомолец". Вместе с тем для получения денежного пособия за рождение первого ребенка семье необходимо обратиться в органы исполнительной власти своего региона. При появлении на свет второго малыша родителям нужно будет идти уже в Пенсионный фонд, передает "Утро.Ру".

Топилин назвал и ряд других условий. Так, он оговорил правила выплат при рождении двойни или тройни: "Дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает на первого ребенка, второй – на второго", – заявил министр.

Как писали Dni.Ru, Госдума приняла в первом чтении президентские законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми. Первый пакет поправок предусматривает введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка. Второй документ продлевает программу предоставления материнского капитала и расширяет возможность его использования.

Напомним, о необходимости введения дополнительных мер по стимулированию рождаемости Владимир Путин говорил в конце ноября. Он призвал представителей исполнительной и законодательной властей "перезагрузить" демографическую политику.