Трамп подложил свинью европейцам

Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Вторник 7 ноября
Лента новостей
13:38
Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию
13:19
Мегацунами уничтожит 11 стран
13:14
Иностранцы едут в Россию ради смены внешности
13:12
Крутой влез в скандал с Галкиным
12:56
Как вызвать хорошие сны
12:33
У берегов Италии нашли тела 26 девочек
12:13
Во Внуково произошло задымление
12:08
Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор
12:00
Двойник Димы Билана обокрал кондуктора автобуса (видео)
11:56
Дебошир устроил переполох в особняке ветерана ФСБ
11:25
Курганский "каннибал" поссорил Первый канал с НТВ
11:19
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
11:12
В Киеве вандалы залили Вечный огонь цементом
10:51
В кафе на севере Москвы неизвестный устроил поножовщину
10:49
50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру
10:36
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
10:36
Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву
10:01
Трамп унизил супругу на публике
09:45
В столице открывается зимняя навигация по Москве-реке
09:43
Муж Лизы Боярской: Я был готов кого бы то ни было покусать
09:32
На трассе под Красноярском перевернулся автобус
09:14
Подробности жестокого избиения рэпера Гнойного
09:06
Участница "Дома-2" о новом романе Ольги Бузовой
09:00
Муниципальные депутаты пиарятся на мертвых
08:59
Сборную России по хоккею разгромила команда из Америки
08:39
Пьяных водителей посадят в тюрьму на три года
08:39
В жуткой авиакатастрофе на Амуре выжил пилот
08:27
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
08:16
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
07:57
На юго-западе Москвы случился пожар
19:28
Звезда "Стрелок": Меня на кастинге сразу попросили раздеться
18:00
Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке" (видео)
17:48
Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
17:09
На горе у перевала Дятлова нашли обломок НЛО
16:40
Участница "Уральских пельменей" раскрыла секрет экстремального похудения
16:20
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
15:56
Канделаки пришла в Кремль в похабном платье
15:35
Неугомонную Багдасарян поймали на вождении без прав в Москве
15:27
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
14:56
Известный актер лишился голоса после инсульта
14:29
Малинин согласился оплатить лечение умирающему отцу после травли
14:11
Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром (видео)
13:58
Красотки из "Дома-2" повздорили из-за ворованных вещей
13:27
Нетерпеливый Трамп опозорился на встрече с Абэ (видео)
13:17
Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Москве
13:05
Борисова решилась на неожиданный поступок после поездки в Москву
12:42
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
12:22
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир
12:07
Корчевников возмутил фотографиями трупов
11:42
Панин пригрозил Галкину убийством после грязных гей-разборок
11:10
Обнищавшая Волочкова экономит на дочери
10:39
Джигурда и Анисина ждут третьего ребенка
10:08
Гуляка Аршавин надеется на прощение жены
10:00
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
09:43
В пожаре на севере Москвы погибли люди
19:12
Папарацци сняли Башарова в странном виде
18:49
Джигарханян после скандального развода остался ни с чем
18:09
В Москве людей чудом спасли из горящей машины
17:53
Голая Литвинова прикрыла прелести сумкой
17:25
Настя Каменских ушла от Потапа и крупно опозорилась
16:56
В Москве выставлявшего аварийный знак водителя сбил автомобиль
16:52
Сын Вячеслава Зайцева оправдался за семейные дрязги
16:36
В подъезде на востоке Москвы найдено тело женщины
16:25
Дима Билан делал интимные вещи перед толпой
16:09
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
15:32
Валерия пристыдила Авраама Руссо
14:37
В центре Москвы задержаны 200 человек с оружием
14:23
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
13:53
Юлия Ковальчук восхитила идеальной фигурой после родов
13:18
Жена бросила онкобольного Гайдуляна
12:50
Под Москвой собутыльница избила 18-летнюю девушку
12:38
Постаревшую Стриженову отправляют под нож
11:50
Трехлетняя дочь произвела фурор на прощальном концерте Тимати
11:11
В центре Москвы пьяный мужчина избил бригаду скорой
10:47
Самые сексапильные участницы "Голоса-6"
10:33
Юный маг-красавчик расплакался из-за ухода с "Битвы экстрасенсов"
10:17
Гордон и Чехова позавидовали ушлой Собчак
10:02
Маньяк-некрофил с добрыми глазами охотился на женщин в красном
09:58
Водитель Lexus ударил ножом москвича и скрылся
17:55
В Петербурге пропала шестиклассница из США
17:42
Собчак о начале певческой карьеры: Я запою не хуже Нетребко
17:42
15-летняя российская фигуристка выиграла этап Гран-при в Китае
17:31
Названа причина развода Хаматовой с мужем
17:10
Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина родила дочь
16:53
Победителя "Битвы экстрасенсов" поймали за рулем угнанного Bentley
16:37
Известная актриса рассказала о романе с Эрнстом
16:20
В Крыму произошла жуткая авария
16:00
Сотникова пригрозила молодой жене Кузьмина
15:59
Бузову заподозрили в склоках с Бородиной
15:25
В Москве полицейские разобрали машину ради котенка (видео)
15:12
Умерла мать Антонио Бандероса
14:55
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
14:54
Умирающий отец Малинина молит о последней встрече
14:26
Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками
14:11
В Москве у безработного угнали элитную иномарку
14:00
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
13:36
Затравленная Бузова устроила истерику перед телекамерами
13:19
Сердитый слоненок возомнил себя королем дороги (видео)
13:04
Молодая мать Пелагея выгнала беременную из "Голоса"
12:35
На юге-западе Москвы два грузовика угодили в смертельное ДТП
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян после скандального развода остался ни с чем
Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Папарацци сняли Башарова в странном виде
Экономика

Трамп подложил свинью европейцам

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\AFLO
Введенные Соединенными Штатами в августе очередные антироссийские санкции, которые направлены на ограничение участия западного бизнеса в совместных проектах с "Газпромом", могут привести к росту цен на голубое топливо в Европе. Об этом заявил директор по управлению поставками газа французской энергетической компании Engie Филипп Ведрен.
прочитано 909 раз

Он отметил, что с помощью санкционной политики США пытаются вмешаться в энергополитику Европы. "Это безобразие", – заявил Ведрен.

ПО ТЕМЕ

Европа осознала бессмысленность антироссийских санкций

США нашли способ наказать строптивую Германию

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

По его словам, если американцы смогут ограничить доступ к российскому газу в Европе, это приведет к снижению конкурентоспособности энергетического рынка Старого Света. "К более высоким ценам и для промышленности, и для населения", – пояснил топ-менеджер Engie.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в августе закон об ужесточении санкций против России. Документ фактически ограничил конституционные полномочия главы американского государства, запретив ему самостоятельно снимать наложенные на Москву экономические ограничения. Важной составляющей закона стал пункт о противодействии российскому "Газпрому", в том числе проекту газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2".


Против действий США резко выступили крупнейшие европейские страны, прежде всего Германия, которая является основным потребителем российского голубого топлива в Старом Свете. По словам управляющего директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, нельзя политизировать строительство второй ветки "Северного потока". Он подчеркнул, что газопровод будет играть важную роль в обеспечении энергобезопасности Германии и всей Европы.

Затем Вашингтон получил еще один неожиданный удар от европейских союзников. Суд немецкого Дюссельдорфа отменил ограничения на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL в Германии. Именно по нему российский газ транспортируется в обход Польши и Украины. Благодаря этому, уверены эксперты, газовый гигант сможет увеличить экспорт голубого топлива в Европу.

Как заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов, усилия европейцев привели к тому, что США вывели из-под санкций часть энергопроектов с российским участием. "Удалось сгладить кое-какие углы и подправить кое-какие цифры", – подчеркнул дипломат.

Автор: Иван Поляков7 ноября 2017, 10:56

комментарии

Политика

Собчак оказалась в центре гей-скандала
Нетерпеливый Трамп опозорился на встрече с Абэ (видео)
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Крутой влез в скандал с Галкиным
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор
50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске

О переменах в жизни ведущего рассказал Владимир Фриске
Шоу-бизнес

Бородина взорвалась после обвинений Бузовой

Девушки заочно поспорили о сущности дружбы
Шоу-бизнес

50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру

Актриса восхитила фанатов своим новым видео
Шоу-бизнес

Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор

Публикация продюсера ошеломила его фанатов

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике

Регионы

Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке" (видео)
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром (видео)
Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru