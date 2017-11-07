Трамп подложил свинью европейцам
Он отметил, что с помощью санкционной политики США пытаются вмешаться в энергополитику Европы. "Это безобразие", – заявил Ведрен.
По его словам, если американцы смогут ограничить доступ к российскому газу в Европе, это приведет к снижению конкурентоспособности энергетического рынка Старого Света. "К более высоким ценам и для промышленности, и для населения", – пояснил топ-менеджер Engie.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в августе закон об ужесточении санкций против России. Документ фактически ограничил конституционные полномочия главы американского государства, запретив ему самостоятельно снимать наложенные на Москву экономические ограничения. Важной составляющей закона стал пункт о противодействии российскому "Газпрому", в том числе проекту газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2".
Против действий США резко выступили крупнейшие европейские страны, прежде всего Германия, которая является основным потребителем российского голубого топлива в Старом Свете. По словам управляющего директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, нельзя политизировать строительство второй ветки "Северного потока". Он подчеркнул, что газопровод будет играть важную роль в обеспечении энергобезопасности Германии и всей Европы.
Затем Вашингтон получил еще один неожиданный удар от европейских союзников. Суд немецкого Дюссельдорфа отменил ограничения на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL в Германии. Именно по нему российский газ транспортируется в обход Польши и Украины. Благодаря этому, уверены эксперты, газовый гигант сможет увеличить экспорт голубого топлива в Европу.
Как заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов, усилия европейцев привели к тому, что США вывели из-под санкций часть энергопроектов с российским участием. "Удалось сгладить кое-какие углы и подправить кое-какие цифры", – подчеркнул дипломат.
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