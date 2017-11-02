Глава ЦБ назвала сроки приватизации Сбербанка

Вопрос приватизации Сбербанка России можно обсуждать только после восстановления банковского рынка в стране. Кроме того, по мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, при решении этого вопроса надо учитывать мнение граждан.

Центральный банк России примет во внимание отношение населения страны, рассматривая вопрос о приватизации Сбербанка. Опросы показывают, что доверие людей к финансовому учреждению зависит от государственного участия в предприятии.

Пока же возвращаться к этой проблеме рано, считает глава ЦБ. "Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению", – сказала Эльвира Набиуллина в интервью немецкой Handelsblatt.

Сейчас ЦБ принадлежит 52,3% голосующих акций и 50% + 1 акция в капитале Сбербанка. Продав даже небольшой пакет, ЦБ, сохранив контроль в голосах, лишится контрольного пакета в капитале банка.

В ноябре 2016 года Минэкономразвития предложило включить Сбербанк в план приватизации на 2017-2019 годы. Однако президент кредитной организации Герман Греф заявил, что никакой продажи пакета акций финансового учреждения в обозримом будущем не будет. Министр финансов Антон Силуанов позднее подтвердил, что приватизация Сбербанка не обсуждалась, и ЦБ должен сохранить контрольную долю в кредитной организации.

Надо отметить, что тот же Герман Греф неоднократно заявлял, что в целом поддерживает идею приватизации Сбербанка в будущем. Однако определить сроки этого события топ-менеджер затруднился. Опросы же показывают, что каждый второй россиянин поддерживает вовсе не приватизацию – а, напротив, национализацию частных предприятий.

Эльвира Набиуллина в интервью также отметила, что процесс оздоровления банковского сектора в Ролссии продлится еще несколько лет. "Мы начали процесс оздоровления банковского сектора четыре года назад, мы убирали с рынка хронически слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. С тех пор было отозвано 350 лицензий. Сделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок", – сообщила глава ЦБ.