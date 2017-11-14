Курсы доллара и евро побьют рекорд к Новому году
Выплаты по внешним долгам – как государственным, так и корпоративным – окажут сильное влияние на курс рубля. Пик этих выплат, сопровождающийся покупками иностранной валюты, приходится на конец года, что и будет способствовать традиционному изменению показателей.
Однако это только один из факторов. В ноябре ожидается заседание Центробанка, на котором регулятор может снизить процентную ставку с 8,25 до 8%. О том, что стоимость заимствований необходимо снижать, неоднократно говорил глава государства Владимир Путин.
Если Банк России примет такое решение, это, по словам финансовых аналитиков, станет важным сигналом для отечественного валютного рынка: сокращение разницы между внутренними процентными ставками от ЦБ и внешними – от Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка – снизит интерес трейдеров к государственным облигациям федерального займа, приводит мнение инвестиционного аналитика Global FX Сергея Костенко "Рамблер".
Американский доллар укрепляется на внешнем валютном рынке Forex на волне ожиданий повышения процентных ставок в декабре ФРС и принятия новой налоговой реформы. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил ранее, что документ будет принят до рождественских праздников.
Покупка Минфином России иностранной валюты в больших объемах – для пополнения валютных резервов – также способствует локальной слабости рубля. Ведомство займется этим в налоговый период, когда компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, что позволит компенсировать давление на рубль.
Учитывая все эти факторы, эксперты предполагают, что ослабление рубля плавно продолжится. В то же время ЦБ не позволит национальной валюте слишком сильно снизиться, уверены аналитики.
Мужчина использовал балерину для пиара
Ксения Бик не выдержала травли
Юморист написал стихи про ведущую "Дома"
Итальянец улетел от жены в Дубай