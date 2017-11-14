Курсы доллара и евро побьют рекорд к Новому году

Американская и европейская валюты к новогодним праздникам превысят свои августовские показатели. На российский рубль оказывают сильное давление как внешние факторы, так и ситуация в экономике.

Выплаты по внешним долгам – как государственным, так и корпоративным – окажут сильное влияние на курс рубля. Пик этих выплат, сопровождающийся покупками иностранной валюты, приходится на конец года, что и будет способствовать традиционному изменению показателей.

Однако это только один из факторов. В ноябре ожидается заседание Центробанка, на котором регулятор может снизить процентную ставку с 8,25 до 8%. О том, что стоимость заимствований необходимо снижать, неоднократно говорил глава государства Владимир Путин.

Если Банк России примет такое решение, это, по словам финансовых аналитиков, станет важным сигналом для отечественного валютного рынка: сокращение разницы между внутренними процентными ставками от ЦБ и внешними – от Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка – снизит интерес трейдеров к государственным облигациям федерального займа, приводит мнение инвестиционного аналитика Global FX Сергея Костенко "Рамблер".

Американский доллар укрепляется на внешнем валютном рынке Forex на волне ожиданий повышения процентных ставок в декабре ФРС и принятия новой налоговой реформы. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил ранее, что документ будет принят до рождественских праздников.

Покупка Минфином России иностранной валюты в больших объемах – для пополнения валютных резервов – также способствует локальной слабости рубля. Ведомство займется этим в налоговый период, когда компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, что позволит компенсировать давление на рубль.

Учитывая все эти факторы, эксперты предполагают, что ослабление рубля плавно продолжится. В то же время ЦБ не позволит национальной валюте слишком сильно снизиться, уверены аналитики.