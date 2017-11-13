Курс доллара пошел на спад

На открытии торгов на Московской бирже российская валюта продемонстрировала рост. Курс доллара снизился на одну копейку – до 59,21 рубля, сообщает "Газета.ru". Евро подешевел на 12 копеек – теперь его стоимость составляет 68,96 рубля.
Специалисты отметили рост мировых цен на нефть. Фьючерсы на черное золото марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,05% – до 63,55 доллара за баррель, передает RT. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,12% – до 56,81 доллара за баррель.
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