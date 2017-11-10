Биткоин пережил очередной обвал

С начала года стоимость биткоина увеличилась на порядка 600%, что сделало его одним из самых привлекательных объектов для инвесторов. 8 ноября криптовалюта достигла очередного исторического максимума – ее стоимость составила 7 888 долларов. Однако затем в течение 48 часов биткоин подешевел более чем на тысячу долларов, передает "Эксперт Online". Сперва он обвалился до 6,8 тысячи долларов, а затем скорректировался до 6 870 долларов.