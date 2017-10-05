Польша воткнула Украине нож в спину

Варшава закупает уголь у неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик. Власти Украины считают это предательством и контрабандой.

О поставщиках антрацита рассказал министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. Он уточнил, что речь идет о маленькой партии – всего 11 тысячах тонн угля. Этого едва хватит на обеспечение одного дня работы блока ТЭС, заявил чиновник.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находится с деловым визитом в Варшаве, призвал польское правительство и предпринимателей не покупать уголь у ДНР и ЛНР. По его словам, таким образом они "финансируют режим оккупанта".

Чиновник отметил, что Украина вынуждена приобретать антрацит в США и африканских странах по завышенным ценам. Насалик назвал ситуацию очень неприятной.

Ранее польская газета Gazeta Prawna сообщила об 11 тоннах угля, полулегально ввезенных в страну. По информации издания, на территориях ДНР и ЛНР добывается антрацит, который Россия покупает по 22 доллара за тонну. Позже наша страна якобы перепродает его за рубеж по совершенно другим ценам – около 140 долларов за тонну.

Газета утверждает, что махинацию проворачивает бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук. Сейчас он является главным акционером компании Doncoaltrade, которая ввезла уголь в Польшу.

Недавно Главная военная прокуратура Украины возбудила дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добываемого на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР. Как заявил пресс-секретарь генпрокурора, антрацит вывозится в Россию, которая продает его Западу.