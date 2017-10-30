Порошенко ударили по сладкому месту

Активисты "Движения освобождения" блокируют фабрику сладостей "Рошен". Акция, организованная экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, собрала у принадлежащего семье Петра Порошенко предприятия простых жителей Винницы и представителей так называемых добровольческих батальонов. Лозунги протестующих отображены на плакатах: "Выполняй обещания или уходи!", "Ты торгаш или президент?"

Как заявили протестующие, они хотят "заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично". По словам радикалов, Петром Порошенко движет желание обогащаться. Активисты предложили не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний и банков.

Как сообщает "Вести Украина", протестующие заблокировали фабрику "Рошен" в Виннице и логистический центр этой компании. Днем ранее в Яготине Киевской области люди в камуфляже, которые называют себя представителями "добробатов", а также пожилые местные жители перекрыли подъезд к складу фабрики, которая принадлежит семье президента.

Лозунги звучали и в Киеве, у здания Верховной рады. Нардеп от партии "Объединение "Самопомощь" Семен Семенченко уверен: президент должен выбрать – или он обогащается во время войны, или занимается страной. "Совместительство у него не получается", – уточнил Семенченко. По словам нардепа, блокировать будут не только "Рошен", но и весь бизнес главы государства – транспортный, аграрный, страховые компании и медиа.

История вокруг активов лидера Украины тянется три последних года. В интервью немецкой газете Bild 2 апреля 2014-го тогда еще кандидат в президенты Порошенко заявил, что продаст свою компанию, если его выберут, и будет заботиться исключительно о благосостоянии страны.

Тем не менее сделка по купле-продаже компании не состоялась. И в 2017 году Порошенко занял пятую строчку рейтинга 100 самых богатых украинцев. По сравнению с данными за 2016-й, он опустился на одну позицию, увеличив при этом свое состояние до одного миллиарда долларов.

Процветание семейного бизнеса Порошенко никого не удивляет. Главные конкуренты "Рошен" – АВК и "Конти" – остались за бортом, поскольку их основные мощности были сосредоточены в Донбассе. Магазины "Рошен" появляются как грибы после дождя – в 2013 году их было 13, теперь – 42.

Забили тревогу и польские производители. После введения безвиза продукция президентской фабрики сладостей хлынула через границу. Она стоит на треть дешевле и постепенно выдавливает с рынка местные товары.

Активисты, митингующие уже несколько дней в центре Киева, требуют принятия законопроекта о процедуре импичмента президенту. По словам участников акции, Порошенко должен работать в рамках закона, а вместо этого блокирует важные для страны решения.