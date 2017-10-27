Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине

Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина – НАТО, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Данная мера связана с украинским законом об образовании.

Новый закон об образовании, который ограничивает в правах все языки, на которых говорят граждане Украины, кроме украинского, продолжает больно бить Киеву. Из станы, которая могла позволить себе заявлять о "повсеместной" поддержке выбранного ей курса, Украина в одночасье превратилась в персонального врага для многих соседних стран.

Обеспокоенные судьбой национальных меньшинств политики пообещали жестко наказать Киев за эту инициативу. Элегантный способ отомстить нашла Венгрия, наложив вето на созыв саммита Украина – НАТО, который должен был состояться в декабре 2017 года.

"Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины", – объяснил решение министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Обойти это решение Киеву не получится, так как для проведения встречи необходимо единогласное решение стран-членов, передает RT. Отмечается, что такое жесткое решение связанно именно с законом об образовании.

Венгрия верна обещаниям - наложила вето на саммит Украина-НАТО. Это не Польша - много шума и ничего. Национализм Киева еще выйдет ему боком. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 октября 2017 г.

Отметим, ранее Румыния заявила, что будет препятствовать евроинтеграции Украины и вступлению страны в НАТО из-за скандального закона об образовании. Румынская и венгерская языковые общины на Украине занимают третье и четвертое места по численности. Они уступают только российской и белоруской. Согласно подписанному президентом Украины Петром Порошенко документу, в скором времени в стране будет запрещено проводить занятия на любом языке, кроме официального языка страны, то есть украинского.