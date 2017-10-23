Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу

Украина может вернуться к закупкам газа в России. Правда, при условии, что Москва выполнит требования Киева и перенесет точку расчета с западной на восточную украинскую границу.

"Никогда не говори никогда". Цитатой из фильма о суперагенте Джеймсе Бонде ответил на вопрос журналиста тонкий ценитель кинематографа, вице-премьер украинского правительства по вопросам энергетики. У Владимира Кистиона поинтересовались, может ли Украина вернуться к частичным закупкам голубого топлива в России.

Оказывается, Киев может подумать над таким вариантом – но только в том случае, если Москва выполнит его несложные условия. Перенесет точку расчета – то есть, начнет считать поставляемый в Европу газ в начальной точке транзита, на российско-украинской границе. А уж сколько там по пути голубого топлива осядет на территории Незалежной – не газпромовское дело (этого, конечно вице-премьер не говорил, но понять несложно).

"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать", – сказал Кистион в интервью изданию "Экономическая правда".

Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону – закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. По последним данным, Незалежная увеличила импорт природного газа из Евросоюза за первые восемь месяцев 2017 года на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Кистион, в общем-то, повторно озвучил идею, выдвинутую месяцем ранее его Петром Порошенко. Президент Украины заявил, что по истечении срока контракта с "Газпромом" на транзит российского газа по украинской территории нужно изменить организацию транзита. Он предложил, чтобы европейцы забирали газ не на западной границе Украины, а на восточной. Контракт с "Газпромом" действует до 2019 года. В российском Минэнерго гениальная мысль и тогда энтузиазма не вызвала: там посчитали изменение организации транзита газа в Евросоюз нецелесообразным.