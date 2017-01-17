Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией

Украинские экспортеры лишились рынков. Потери страны составили более миллиарда долларов – или около 2% ВВП, подсчитали убытки специалисты по "евроинтеграции".

Убытки украинская экономика несет, конечно же, из-за России, убеждены в Киеве. Во всем виновата развязанная Москвой транзитная война, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

"Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда Россия 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Киргизскую Республику", – заявил заместитель министра.

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории России составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", – сказал Довгань. По его словам, фактически весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через российскую территорию, был заблокирован.

Россия ввела продуктовое эмбарго для Украины, которая поддержала антироссийские санкции, 1 января 2016 года. Кроме того, было приостановлено действие договора о свободной торговле со странами СНГ. Для Украины введен временный запрет на автомобильные и железнодорожные перевозки товаров, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС. Запрещен также ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, напоминает "Вести-Украина".

Киеву пришлось искать другие маршруты для доставки товаров в страны Азии. Однако они не пользуются популярностью из-за высоких тарифов. Украинские власти пообещали ввести зеркальные транзитные санкции против России – в частности, поднять налоги на российские товары.