Россияне начали стремительно богатеть

В стране начался рост реальной заработной платы, сообщает в своем мониторинге Высшая школа экономики (ВШЭ). Как отмечают исследователи, положительная тенденция в этой области наметилась впервые с осени 2014 года.

В ВШЭ в целом положительно оценили вторую половину прошедшего года. В докладе экспертов отмечается, что с февраля по июль 2016 года изменения реальной заработной платы в стране колебались в районе нулевой отметки. Однако начиная с конца лета показатели пошли вверх. Так, в августе средняя зарплата выросла на 2,7 процента относительно того же периода двухгодичной давности. В сентябре рост составил почти два процента, а в ноябре 1,7.

Что касается размером средней заработной платы по стране, то в ноября прошлого года она составила 36105 рублей, что практически равняется показателям октября 2014 года, когда началось резкое ее падение по причине экономических санкций, ослабления рубля и падения котировок нефтяных цен. Что касается пенсий, то они пока не могут догнать показатели двухгодичной давности. Так, в ноябре 2016 года средний их размер был равен 12428 рублям, что на 7,7 процентов меньше показателей октября 2014.

В то же время в докладе отмечается, что несмотря на сложность экономической обстановки большинство граждан не увидели серьезного ухудшения своего благосостояния. По мнению экспертов, это говорит о привыкании населения в сложившейся ситуации.





Dni.Ru напоминают, что в конце декабря на своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рост реальной заработной платы в России. По мнению главы государства, это является одним из свидетельств окончания кризиса в России и перехода к экономическому росту. "Возникает определенный положительный тренд. Это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе", – заявил он.

