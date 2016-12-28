В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки амплитудой 6,3 ощущались в Токио и к северо-востоку от города.

По предварительным данным, очаг землетрясения находился на севере префектуры Ибараки, на глубине порядка десяти километров. О пострадавших не сообщается.