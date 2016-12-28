В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки амплитудой 6,3 ощущались в Токио и к северо-востоку от города.
По предварительным данным, очаг землетрясения находился на севере префектуры Ибараки, на глубине порядка десяти километров. О пострадавших не сообщается.
22:10:42 震度2 茨城県 高萩、震度1 茨城県 十王 #地震 pic.twitter.com/zVOsG7Rq0o– earthquake-japan (@earthquake_pro) 28 декабря 2016 г.
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