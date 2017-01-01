Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru.

ЖКХ

Правительство распланировало повышение тарифов на газ, электроэнергию и услуги коммунального сектора (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) на период с 2017 по 2019 годы. Расти цены начнут с 1 июля наступающего года, рост будет, как обещают, не выше прогнозной инфляции. То есть, стоимость для населения увеличится в 2017 году на 4,9%, в 2018-м – на 4,4%, а в 2019 году – на 4,1%.

Одним из регионов, где ожидается наиболее существенный рост, стала Москва. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице с 1 июля 2017 года вырастут на 6,7%. В среднем ежемесячный платёж увеличится на 155 рублей с человека.

НЕДВИЖИМОСТЬ

С 1 января начнут работу Единый реестр недвижимости и Учётно-регистрационная система. Они содержат всю информацию об объектах недвижимости. Преимущества новой системы очевидны. Это, во-первых, ускоренные сроки регистрации прав на объект недвижимости – все документы оформляются одновременно. Заявление можно подать в ближайшем отделении – вне зависимости от того, где расположен сам объект регистрации. За отдельную плату документы могут доставить и домой. Свидетельство о праве собственности заменит выписка из реестра.

А вот бесплатной приватизации жилья после 1 марта 2017 года больше не будет. Принятый Госдумой закон коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел оформить необходимые документы. После 1 марта приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, жители Крыма, а также те, кто подал заявку ранее 2005 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Действие закона о материнском капитале решено продлить до 31 декабря 2018 года. Он был принят в 2007 году на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребёнок. Нынешние изменения коснулись не только сроков действия закона, но и использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.

ПЕНСИИ

Повышение пенсионного возраста, о котором уже несколько лет бурно дискутирует российское общество, пока коснется только госслужащих. Решено, что планка ежегодно будет повышаться на шесть месяцев. То есть, в 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5 лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. Максимально допустимый возраст пребывания на должности составит 65 лет – для рядовых служащих, 70 лет – для руководящего состава.

Повторной индексации пенсий не будет, что обусловлено экономическими причинами. Однако в январе 2017 года пенсионеры получат 5 тысяч рублей единовременно. Это коснётся всех пенсионеров – за исключением тех, кто постоянно проживает за границей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Изменится в 2017 году и закон об образовании. Нововведения следующие: социальная стипендия будет выплачиваться только лицам, получающим помощь государства, кроме того, продлено действие лицензий, выданных образовательным учреждениям Крыма (до 1.09.2018 года). Вдобавок жители полуострова будут иметь привилегии при поступлении в вузы.

МИГРАНТЫ

С 1 января, чтобы получить документ с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства, мигрантам придется уплатить госпошлину. Это касается иностранцев, которые приехали в Россию в поисках работы. Необходимость введения госпошлины власти объясняют возросшим потоком приезжих из стран ближнего зарубежья и необходимостью этот поток контролировать. А на это нужны дополнительные средства. Размер госпошлины – 1000 рублей.

ЗАРПЛАТЫ

C 1 января 2017 года зарплата директоров и главных бухгалтеров государственных и муниципальных организаций будет зависеть от зарплаты рядовых сотрудников. Федеральное правительство, региональные и муниципальные власти будут устанавливать предельный уровень соотношения зарплат. В то же время кабмин, региональные и местные органы власти смогут утверждать списки организаций, на которые не будут распространяться предельные уровни зарплат.

ТОРГОВЛЯ

Деятельность торговых сетей также претерпит изменения. Уменьшен размер бонусов, выплачиваемых поставщиками: теперь за продвижение товара продовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости, вместо ранее предусмотренных 10%. Кроме того, изменены сроки расчётов за поставку товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности).

КОЛЛЕКТОРЫ

Закон о коллекторах вступает в силу с 1 января 2017 года. В соответствии с документом, коллекторская деятельность не распространяется на долги по коммунальным платежам и случаи из жилищного законодательства. Взыскатель имеет право общаться с должником непосредственно либо через переписку – при этом непосредственные контакты ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. А после 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката.

ТРАНСПОРТ

С 1 января 2017 года частично изменятся тарифы на проезд в московском метро и наземном городском транспорте. Стоимость наиболее востребованных пассажирами безлимитных билетов останется на прежнем уровне. Граждане, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Их стоимость останется прежней. Причём это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия – сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней.

АВТОМОБИЛИСТАМ



ЭРА-ГЛОНАСС

С 1 января 2017 года все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января 2017 года. Как отмечают эксперты, процедура сертификации автомобиля с "ЭРА-ГЛОНАСС" сложная и дорогостоящая. Так что некоторые дорогостоящие модели могут исчезнуть с российского рынка.

ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В случае, если оформление документа будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк России. Также ЦБ установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.

Сам же полис подорожает. Это коснется, в первую очередь, недисциплинированных водителей. Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД водителем. В результате для самых злостных нарушителей ПДД полис может подорожать более чем в 3 раза. Указанные коэффициенты еще должен утвердить Центробанк. Однако тот факт, что в формуле расчета он появится, уже не вызывает сомнений.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Правительство ужесточит контроль за организованной перевозкой групп детей. Согласно постановлению кабмина, с 1 января 2017 года для этих целей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Автомобиль должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, кроме того, необходимо оснащение его тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Еще несколько законопроектов находятся в стадии рассмотрения. Если их примут, то с 2017 года, в частности, инвалидам будут выдавать за счет бюджета автомобили. Отсутствие талона техосмотра будет караться штрафом на сумму от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение можно лишиться водительского удостоверения. Рассматривается также вопрос о повышении пошлины за выдачу прав и постановку автомобиля на регистрационный учет.