Как наживаются на крушении Ту-154

Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары.

Предприниматели на полную катушку используют социальные сети, чтобы заработать на трагедии, произошедшей накануне с самолетом. Они вовсю стали использовать хештеги "Ту-154", "разбился самолет", "катастрофа".

Под видом скорби дельцы откровенно рекламируют собственные товары. По мнению маркетологов, малый бизнес в России сейчас учится использовать два новых тренда: продвигать товар с помощью хештегов и использовать для рекламы информповоды.

Так, цветочный магазин из Краснодара опубликовал в своем аккаунте следующую запись. "Кровь городов в сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, – все в наших руках… Светлая память всем погибшим". Истинные намерения предпринимателей выдают хештеги #Ту154, #ДокторЛиза, #светлаяпамять, а также то, что стихотворение стало комментарием к фото с шикарным букетом роз, какой дарят живым, а не несут на могилу.

Таким образом цветочный магазин из Краснодара оказался в списке аккаунтов, посвященных крушению Ту-154 и обрел тем самым большую аудиторию потенциальных клиентов. Кстати, цены на букеты недешевые. Букет на фотографии под хештегом "Ту154" стоит 3,5 тысячи рублей.

Спешите делать добрые дела, любите и берегите близких, наслаждайтесь жизнью сегодня и сейчас... #ту154 Фото опубликовано �� Украшения Ставрополь (@boho_st) Дек 26 2016 в 1:58 PST

Другой предприниматель разместил в соцсети фото с кулоном самолета. На темном шнурке и рядом с черной ленточкой. Еще один магазин бижутерии под фотографией со скорбным стихотворением поставил логотип ювелирной марки. Маркетологи, в свою очередь, считают, что бизнесмены не ведают, что творят, пытаясь получить прибыль и осваивая новые способы пиара.

25.12.2016 ��✈️�� ______________ #деньтраура #ту154 #вечнаяпамять Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Lala �� Bella �� Тула (@lalabellatula) Дек 26 2016 в 12:42 PST

Однако у такой саморекламы есть и обратная сторона. Предприниматели не понимают, что таким откровенно циничным образом могут сформировать себе негативный имидж и только оттолкнуть покупателей. Ажиотаж утихнет, а вновь завоевать добрую репутацию будет нелегко.