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Как наживаются на крушении Ту-154
Предприниматели на полную катушку используют социальные сети, чтобы заработать на трагедии, произошедшей накануне с самолетом. Они вовсю стали использовать хештеги "Ту-154", "разбился самолет", "катастрофа".
Под видом скорби дельцы откровенно рекламируют собственные товары. По мнению маркетологов, малый бизнес в России сейчас учится использовать два новых тренда: продвигать товар с помощью хештегов и использовать для рекламы информповоды.
Так, цветочный магазин из Краснодара опубликовал в своем аккаунте следующую запись. "Кровь городов в сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, – все в наших руках… Светлая память всем погибшим". Истинные намерения предпринимателей выдают хештеги #Ту154, #ДокторЛиза, #светлаяпамять, а также то, что стихотворение стало комментарием к фото с шикарным букетом роз, какой дарят живым, а не несут на могилу.
Кровь городов В сердце дождя, Песни звезд у земли на устах, Радость и грусть, Смех и печаль, — Все в наших руках. Визг тормозов, Музыка крыш — Выбор смерти на свой риск и страх. Битва за жизнь Или жизнь ради битв, — Все в наших руках. Что проросло, То привилось, Звезды слов или крест на словах. Жизнь без любви, Или жизнь за любовь, Все в наших руках. ------------- ---------Светлая память всем погибшим #Ту154 #ДокторЛиза #светлаяпамять
Таким образом цветочный магазин из Краснодара оказался в списке аккаунтов, посвященных крушению Ту-154 и обрел тем самым большую аудиторию потенциальных клиентов. Кстати, цены на букеты недешевые. Букет на фотографии под хештегом "Ту154" стоит 3,5 тысячи рублей.
Другой предприниматель разместил в соцсети фото с кулоном самолета. На темном шнурке и рядом с черной ленточкой. Еще один магазин бижутерии под фотографией со скорбным стихотворением поставил логотип ювелирной марки. Маркетологи, в свою очередь, считают, что бизнесмены не ведают, что творят, пытаясь получить прибыль и осваивая новые способы пиара.
Однако у такой саморекламы есть и обратная сторона. Предприниматели не понимают, что таким откровенно циничным образом могут сформировать себе негативный имидж и только оттолкнуть покупателей. Ажиотаж утихнет, а вновь завоевать добрую репутацию будет нелегко.
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