Маккейн унизил уходящего Обаму

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн настаивает на создании специальной комиссии по расследованию хакерских атак со стороны России. При этом он отметил, что возросшая киберугроза свидетельствует об утрате Соединенными Штатами роли мирового лидера.

По словам сенатора, администрация Барака Обамы допустила дисбаланс мирового порядка, созданного по итогам Второй мировой войны. "Мы начинаем видеть его деформацию и разрушение, и это – полный провал администрации президента", – цитирует Маккейна CNN.

Свою позицию он аргументировал вышедшей из под американского контроля ситуацией в Алеппо и захватом американского беспилотника китайскими ВМС. Также основным показателем провала действующего правительства назвал якобы имевшее место вмешательство России в процедуру президентского голосования.

Республиканец также заявил, что "когда США перестают лидировать, к власти приходят другие плохие люди". Он обвинил Россию в "нацеленных на разрушение демократии" хакерских атаках, и при этом отметил, что американский ответ на него "полностью парализован".

"Нет сомнений, что имела место кибератака. Вопрос в том, какой ущерб нам нанесли и что теперь должна делать Америка?" – сказал Джон Маккейн. При этом он подметил, что Россия "занимается хакерскими атаками каждый день".

Сенат США одобрил законопроект Маккейна о "сдерживании России". Обама, Маккейн и Ко пытаются оставить Трампу отравленное наследство. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2016 г.

Ранее сенатор Джон Маккейн призвал "проэкзаменовать" избранного госсекретаря США, главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Однако он отметил, что "не стоит составлять преждевременных суждений".