Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
8 февраля
Лента новостей
14:47
Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках
14:43
Потерявший память Алибасов не может найти туалет
14:41
"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского
14:30
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
14:28
Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"
14:19
Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза
14:18
В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно
13:56
"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
13:55
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
13:35
В Балашихе от огня умерли двое человек
13:30
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
13:24
Когда в Москве отменят масочный режим: названы вероятные сроки
13:21
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян
13:18
"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова
13:13
"Становится все меньше": Манукян исхудал после расставания с Бузовой
13:12
В Орске пенсионерку обвинили в убийстве внучки
12:54
"Была на грани": пережившая страшное Макеева заговорила о смерти
12:50
"Попросил оставить в покое": разбитая Цой обнародовала последние слова отца
12:40
В Петербурге машина вылетела в Фонтанку
12:40
"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян
12:33
Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из "Улиц разбитых фонарей" сравнили с запуганным зверьком
12:33
Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
12:23
В России цены на электроэнергию побили пятилетный рекорд: в чем причина
12:10
Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах
12:08
Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет
11:56
В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок
11:51
Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму
11:38
"Иссыхаешь, заливаясь слезами": Веник из "Папиных дочек" исхудал из-за сильной боли
11:37
Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье
11:34
Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны
11:17
Пенсионерка из Челябинской области стала жертвой черной риелторши
11:17
"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили
11:00
Шепелев покинул беременную любовницу
10:49
Дарья Мельникова после раздельного отдыха откровенно высказалась о разводе
10:41
"От безысходности": вдова откровенно о тяжелой жизни с Задорновым
10:40
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч
10:38
На складе в Москве потушили крупный пожар
10:26
"Умерли при холоде и голоде": Пенкин раскрыл страшные данные
10:15
Какие категории россиян получат повышенную пенсию в феврале
10:11
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
10:10
"Сил нет": умирает Божена Рынска
10:01
"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу
09:51
В Екатеринбурге загорелось офисное здание
09:50
"Синяки набиваем": Валерия шокировала признанием об отношениях с Пригожиным
09:18
"Расплакался": Пригожин оказался в инвалидной коляске из-за страшной болезни
09:16
Дюжев внезапно покинул "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем
09:10
"Осложнения на мозг": Кравец в ужасе от потери памяти у Борисовой
09:02
В Чите из окна больницы выпал ребенок
08:39
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
08:29
На Алтае из-за падения снега с крыши погибли люди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
Лукашенко заподозрили в подготовке преемника: Лепит из него свою копию
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
Культура
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма

Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
В 1985 году фильм "Самая обаятельная и привлекательная" стал лидером проката, его посмотрели 45 миллионов человек. Лента обошла вышедшие в том же году картины "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Мы из джаза", "Забытая мелодия для флейты". Между тем фильма могло бы и не быть, ведь актриса Ирина Муравьева отказывалась сниматься.
прочитано 447 раз

Сценарий фильма "Самая обаятельная и привлекательная" написали режиссеры Геральд Бежанов и Анатолий Эйрамджан. На его создание ушло всего три недели. Роль сотрудницы конструкторского бюро Надежды Клюевой разрабатывалась специально для Ирины Муравьевой.

ПО ТЕМЕ

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"

Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"

После съемок в фильме "Карнавал" актриса не хотела возвращаться к образу забавной дурнушки. Муравьева грезила сложными, драматичными ролями, поэтому сразу отвергла сценарий Бежанова. Режиссер потратил на уговоры шесть месяцев. Кинематографист караулил артистку у входа в театр, разговаривал с ее мужем и в итоге добился своего.

"Муравьева была юной, пухленькой, живой, органичной. Она жила картиной", – вспоминал Геральд Бежанов в одном из интервью.

Бежанову очень нравилось работать с Муравьевой. Актриса всегда знала текст и четко выполняла указания режиссера, чего не скажешь о ее коллегах. Александр Абдулов и Татьяна Васильева оказались настоящей головной болью для кинематографиста – они приходили на площадку неподготовленными и не слушали наставлений.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Однажды Абдулов вообще не появился на съемках. Свое отсутствие он оправдал внезапным недомоганием. Спустя время стало известно, что артист на самом деле летал на гастроли. Позднее Татьяна Васильева подложила свинью Геральду Бежанову. Без ведома режиссера она сменила цвет волос. Более того, исполнительница роли Сусанны утверждала, что не меняла оттенок локонов, а находившийся в сговоре с ней оператор ей поддакивал. В итоге Геральд Суренович получил микро-инфаркт. Кинематографист месяц отсутствовал на площадке. Заставить Васильеву вернуться к исходному оттенку шевелюры Бежанов не смог. Волосы актрисы пришлось прятать под головными уборами.

На съемки фильма "Самая обаятельная и привлекательная" выделили 500 тысяч рублей. Артисты появлялись в кадре в собственных нарядах. Белоснежная шуба и платья главной героини – личные вещи Ирины Муравьевой. Широкополую алую шляпу на съемки принесла из дома Татьяна Васильева. Специально для картины был сшит только костюм героя Михаила Кокшенова.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Не обошлось без травм на площадке. По сюжету Надя Клюева и Гена Сысоев отлично играют в настольный теннис. Между тем артисты, исполняющие эти роли, до съемок даже не держали ракеток в руках. Ирина Муравьева и Владимир Носик специально учились игре. Однажды во время репетиции Носик так увлекся, что сломал палец на ноге. На работу артист приходил в гипсе.

Интересные факты о фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

  • Квартиры и кабинет конструкторского бюро создали в павильонах "Мосфильма". Сцены у проходной снимали в одном из заводов, эпизоды в вестибюле – в здании научно-исследовательского института на Павелецкой. Киношники работали в Первом Щипковском переулке, в окрестностях Патриарших прудов, рядом с метро "Серпуховская", в помещениях гостиницы "Россия".
  • В картине снялась дочь Леонида Куравлева – Екатерина. Ей досталась роль Ларисы – соседки Нади Клюевой по гостиничному номеру.
  • Роль Сусанны могли сыграть Инна Чурикова и Любовь Полищук.
  • За сцену, в которой фарцовщик произносит: "Кого ты привела? Она что, с Урала?", Геральд Бежанов был вынужден официально извиняться. Режиссер просил прощения у жительниц Свердловской области.
  • В эпизоде, в котором героиня примеряет наряды у фарцовщика, на экране телевизора можно заметить выступление французской поп-певицы Аманды Лир. Между тем на фоне звучит голос Ларисы Долиной.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 8 февраля 2021, 14:30

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
Пушков: В США происходит тоталитарная революция
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет

Шоу-бизнес

"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Шоу-бизнес

"Сил нет": умирает Божена Рынска

Что случилось с журналисткой
Шоу-бизнес

Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

Девушка поделилась радостью с поклонниками
Шоу-бизнес

"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского

Пока могилу венчает только табличка
Шоу-бизнес

Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах

Художник показал семейный склеп

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+