Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

В 1985 году фильм "Самая обаятельная и привлекательная" стал лидером проката, его посмотрели 45 миллионов человек. Лента обошла вышедшие в том же году картины "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Мы из джаза", "Забытая мелодия для флейты". Между тем фильма могло бы и не быть, ведь актриса Ирина Муравьева отказывалась сниматься.

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