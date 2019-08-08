Известный режиссер скончался в возрасте 90 лет

Знаменитый французский режиссер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни. Трагическую новость сообщает RT со ссылкой на родственников деятеля кино.
Жан-Пьер Моки снял более 60 художественных лент. В его картинах снимались такие известные французские актеры, как Пьер Ришар, Жерар Депардье и Мишель Симон. Режиссер также часто выступал в качестве сценариста, монтажера и продюсера, уточняет ТАСС.
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