"Манюня" из Молодежного театра довела до слез

В конце сезона из репертуара РАМТ исчезнут семь названий. На смену этим, полюбившимся зрителям разных возрастов спектаклям, активно приходят новые. Самая многообещающая премьера – "Манюня" в постановке Рузанны Мовсесян. Корреспондент "Дни.ру" побывал на спектакле.

Вышедшая в 2010 году повесть Наринэ Абгарян "Манюня" стала сенсацией – получила премию "Ясная поляна" и премию имени Александра Грина "За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы". Причем неожиданно для самого автора.

Наринэ ведь просто вела записи в электронном блоге, вспоминая о своем детстве в провинциальном армянском городке. Но ее частная история про девочку Манюню заинтересовала писательницу Лару Галль, и Абгарян уговорили издать сборник. Потом последовало продолжение.

Выяснилось, что Наринэ пишет так, что кажется, будто ощущаешь вкус песочного печенья, пирогов, тушеных овощей и всего того, что могла готовить баба Роза, или попросту Ба – одна из героинь книги.

Собственно "Ба" мог бы вполне называться спектакль, который по книге "Манюня" поставила Рузанна Мовсесян. Фактурная еврейка Роза в исполнении Нины Дворжецкой становится главным и перетягивающим на себя все внимание персонажем. Зрители любуются и ее формами, и говором, и остроумием. И каждый, наверное, вспоминает свою бабушку, свое детство.

Вообще-то Рузанна Мовсесян планировала делать детский спектакль – в РАМТе с аншлагами идут ее "Кролик Эдвард" и "Леля и Минька". Но оказалось, что почти весь зал – люди взрослые, которые благодаря этому спектаклю на два с лишним часа возвращаются в собственное детство. Как говорит Наринэ Абгарян, ее "Манюня" – "повествование о советском отдаленном от всяких столиц городке и его жителях. О том, как, невзирая на чудовищный дефицит и всевозможные ограничения, люди умудрялись жить и радоваться жизни. Для тех, кто и в тринадцать, и в шестьдесят верит в хорошее и смотрит в будущее с улыбкой".

Весь спектакль пронизан колоритом Армении – тут и ковры, и знаменитое юмористическое "Армянское радио", шутки которого Рузанна Мовсесян органично вплела в повествование о дружбе двух девочек Наринэ и Манюни. Даже изящная декорация Марии Утробиной тут же рождает прекрасный образ провинциального армянского городка – горы, квартиры, дворы. Одно перетекает в другое, и этот мир – такой манящий!

"Много ли вы знаете провинциальных городков, разделенных пополам звонкой шебутной речкой, по правому берегу которой, на самой макушке скалы, высятся развалины средневековой крепости? Много ли вы знаете провинциальных городков, которые покоятся на ладонях покатых холмов? Много ли вы знаете провинциальных городков, где можно забраться на высокую наружную стену разрушенного замка?" – задает риторический вопрос героиня. У каждого читателя и зрителя такой город – свой.

Спектакль Рузанны Мовсесян по духу, настроению, эмоциям очень напоминает книгу, хотя знатоки творчества Наринэ Абгарян могут и возразить – мол, иначе себе представляли главных героинь (Наринэ – Анна Дворжецкая, Манюня – Анна Ковалева), мол, многих сцен из повести нет. Но ведь не это главное. "Я так хотела увидеть себя маленькой, что написала книгу о своем счастливом детстве. О том времени, когда горы были выше неба, когда взрослые казались настоящими великанами, дома – несокрушимыми крепостями, а расстояние до калитки равнялось в целую жизнь", – говорит автор книги. И именно об этом спектакль.

Книга "Манюня" до РАМТа инсценировалась в"СамАрте" и Омском ТЮЗе. Но столь масштабное прочтение случилось впервые. Он наполнен часто гротесковыми персонажами, остроумными находками режиссера (от шагающего почти реалистичного барана до "ожившего" белого армянского медведя, который становится безмолвным, но важным действующим лицом), меткими фразами. Зрители смеются и плачут, сопереживают и узнают себя. И кажется, что на некоторое время становятся одной большой семьей.