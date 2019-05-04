Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой

Константин Хабенский – один их самых дорогих и востребованных российских актеров. А маэстро Юрий Башмет всегда собирает все сливки, приглашая к сотрудничеству лучших из лучших в разных видах искусства. Поэтому появление Хабенского на XI Международном музыкальном фестивале в Ярославле кажется логичным.

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