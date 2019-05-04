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Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой

Константин Хабенский. Фото: www.globallookpress.com
Константин Хабенский – один их самых дорогих и востребованных российских актеров. А маэстро Юрий Башмет всегда собирает все сливки, приглашая к сотрудничеству лучших из лучших в разных видах искусства. Поэтому появление Хабенского на XI Международном музыкальном фестивале в Ярославле кажется логичным. 
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Знаменитый ярославский театр драмы имени Федора Волкова был заполнен до отказа, ведь столь звездный состав тут увидишь не часто.  Да и формат преставления обычным не назовешь – Юрий Башмет предложил оригинальный синтез симфонического концерта, оперы и поэтического вечера. 

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Константин Юрьевич Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский актер

Материал выбран безупречно – роман в стихах Александра Пушкина и опера Петра Чайковского. За музыкальную часть отвечал государственный симфонический оркестр "Новая Россия", солисты Большого театра и Академии молодых певцов Мариинского театра. А поэтическую составляющую воплотили Константин Хабенский и его супруга актриса Ольга Литвинова.

Произведение Пушкина хотя и прозвучало фрагментарно, но авторам этого двухчасового музыкально-драматического проекта удалось передать весь накал страстей, всю гамму чувств Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Зрители слушали Хабенского и Литвинову замерев от восторга и раскрыв рот – настолько мощно и ярко они читали поэму, переживая каждую строчку.

Стоит заметить, что "Евгений Онегин" в авторской версии Юрия Башмета ярославцам полюбился уже давно. В 2010 году он был показан на закрытии фестиваля, став тогда сенсаций. Поэтому сейчас спрос на билеты был ажиотажный, хотя их стоимость достигала 2500 тысяч рублей. 

Автор: Феликс Грозданов4 мая 2019, 11:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Игра Хабенского "взяла за душу" Путина

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Григорий Мельников
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У русских, украинцев, белорусов, у нас один род, мы один народ, только в разной местности живём и нам нужно объединиться, как это сделали немцы, нам простому славянскому народу три армии и три правительства с думами не нужны...
В ФРГ - 16 земель, в Индии - 29 штатов, в Китае - 23 провинции, а у нас славян 120 областей, губерний, автономных республик, у нас губернаторов больше чем вместе взятых ФРГ, Китая и Индии, и каждый из них имеет свою прикормленную думу, раду, совет и т.д. У всех этих "наших" губернаторов свои личные банки (оформленные на родственников), у каждого из них личная партия, личная фашистская, нацистская синагога, церковь, мечеть. Славяне вы хоть понимаете, что эти шакалы нас грабят и уничтожают?
"В фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не только почитается, но пользуется защитой и покровительством" Бенито Муссолини. Доктрина фашизма. 1932 г.
Времена меняются, а методы нет,
И русские фашисты жаждут новых побед.

Мы на колени всех славян поставим -
Заставим их в Христовой вере жить,
А к непокорным мусульман направим
И будут вечно нам рабы служить.

Григорий Мельников
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