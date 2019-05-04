Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Знаменитый ярославский театр драмы имени Федора Волкова был заполнен до отказа, ведь столь звездный состав тут увидишь не часто. Да и формат преставления обычным не назовешь – Юрий Башмет предложил оригинальный синтез симфонического концерта, оперы и поэтического вечера.
Материал выбран безупречно – роман в стихах Александра Пушкина и опера Петра Чайковского. За музыкальную часть отвечал государственный симфонический оркестр "Новая Россия", солисты Большого театра и Академии молодых певцов Мариинского театра. А поэтическую составляющую воплотили Константин Хабенский и его супруга актриса Ольга Литвинова.
Произведение Пушкина хотя и прозвучало фрагментарно, но авторам этого двухчасового музыкально-драматического проекта удалось передать весь накал страстей, всю гамму чувств Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Зрители слушали Хабенского и Литвинову замерев от восторга и раскрыв рот – настолько мощно и ярко они читали поэму, переживая каждую строчку.
Стоит заметить, что "Евгений Онегин" в авторской версии Юрия Башмета ярославцам полюбился уже давно. В 2010 году он был показан на закрытии фестиваля, став тогда сенсаций. Поэтому сейчас спрос на билеты был ажиотажный, хотя их стоимость достигала 2500 тысяч рублей.
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