Решается вопрос о госпитализации: актер Сухоруков упал во время спектакля

0
Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 4 апреля
Лента новостей
22:02
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии дочери Юлии Началовой
22:00
Скабеева обратилась к кандидатам в президенты Украины с деловым предложением
21:22
Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга
21:07
Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех
20:34
Выборы президента Украины отменили из-за конца света
20:03
В Москве топ-менеджер избил полицейского
20:00
С чем идут люди в приемную "Единой России" в Севастополе
19:40
В небе над Петербургом засекли загадочный самолет из Швеции
19:32
Пятеро пострадали: школьный автобус попал в ДТП под Рязанью
19:25
В Башкирии мужчина забил до смерти собственную мать
18:59
Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки
18:46
МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии
18:36
Что думают школьники о воссоединении Крыма с Россией
18:06
Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
17:56
Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
17:51
Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ
17:19
Илья Авербух расскажет историю своего успеха
17:18
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
16:57
Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста
16:37
Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
16:13
Волочкова влезла в грязные разборки многодетного Жукова
16:10
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
16:04
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
15:46
"Покойся с миром": безутешная Тюльпанова показала могилу любимого мужчины
15:34
Известного актера дерзко обокрали в Москве
15:27
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
15:13
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
15:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года
15:02
Семенович переживает из-за маленького размера груди
14:59
Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева
14:58
Трусняки из занавески: полуголую Каменских заклевали за откровенное фото
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
12:05
Родные делят шикарное наследство Булдакова
12:01
Затравленная Малышева ответила на нападки
11:59
Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
11:22
88-летний Краско снова собрался жениться
11:16
Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
10:48
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
10:41
Макаревич взорвался из-за наглой лжи
10:39
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
10:36
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
09:59
"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
09:56
Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
09:44
Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
09:28
Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни
09:04
Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
08:49
"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
08:41
На Тишинке открывается весенняя выставка "Атмосфера творчества"
08:20
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
08:15
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый
06:31
Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
04:06
Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей
02:21
Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
00:15
Бузову заподозрили в использовании черной магии
22:01
Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
21:59
Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель
21:30
Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
21:03
Разин признался в близости с Пугачевой
20:32
"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
20:31
Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
20:29
В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП
19:46
Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
19:06
Растянувшаяся Навка произвела фурор
19:03
"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
18:30
"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное
18:26
"Как собака себя ведете": оплеванная Бородина взвыла от обиды
18:15
"Единая Россия" представила народную карту Севастополя
17:47
Армия и флот встали на защиту Крымского моста от кораблей НАТО
17:44
Носков сделал душераздирающее признание об умершем Булдакове
17:39
На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:20
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
16:10
Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
16:03
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
16:03
Известный артист показал последние фото Булдакова
15:38
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину
15:29
Названа причина трагического ухода Алексея Булдакова
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
15:22
Проигравший Порошенко решился на безумный поступок
14:54
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд
14:48
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
14:41
"Чем он лучше меня?": Корчевников устроил сцену известной актрисе
14:33
Скончался актер Алексей Булдаков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
Сделано заявление об аресте Зеленского
"Остановите бабу Ягу!": Рудковскую отправили в дом престарелых
Влюбленная в принца Гарри подруга внезапно скончалась
Объявлено о критической ошибке России на Украине
Культура

Решается вопрос о госпитализации: актер Сухоруков упал во время спектакля

прочитано 355 раз

Во время спектакля в театре Моссовета упал актер Виктор Сухоруков, передает telegram-канал 112. Сообщается, что он повредил руку. Сейчас решается вопрос о его госпитализации. Подробности произошедшего устанавливаются.

4 апреля 2019, 21:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом

Шоу-бизнес

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии дочери Юлии Началовой
Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга
Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех
Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева

Отпрыск звезды собирается в суд
Общество

Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста

Шутки кончились
Культура

Названа причина смерти Георгия Данелии

Он умер в возрасте 88 лет
Шоу-бизнес

Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину

Поклонники певицы бьют тревогу

Гороскоп

Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой

Регионы

Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Племянницу Скрипаля жестоко избили

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru