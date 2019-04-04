Названа причина смерти Георгия Данелии

0
Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 4 апреля
Лента новостей
16:04
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
15:34
Известного актера дерзко обокрали в Москве
15:27
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
15:13
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
15:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года
15:02
Семенович переживает из-за маленького размера груди
14:59
Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева
14:58
Трусняки из занавески: полуголую Каменских заклевали за откровенное фото
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
12:05
Родные делят шикарное наследство Булдакова
12:01
Затравленная Малышева ответила на нападки
11:59
Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
11:22
88-летний Краско снова собрался жениться
11:16
Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
10:48
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
10:41
Макаревич взорвался из-за наглой лжи
10:39
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
10:36
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
09:59
"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
09:56
Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
09:44
Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
09:28
Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни
09:04
Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
08:49
"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
08:41
На Тишинке открывается весенняя выставка "Атмосфера творчества"
08:20
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
08:15
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый
06:31
Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
04:06
Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей
02:21
Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
00:15
Бузову заподозрили в использовании черной магии
22:01
Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
21:59
Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель
21:30
Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
21:03
Разин признался в близости с Пугачевой
20:32
"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
20:31
Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
20:29
В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП
19:46
Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
19:06
Растянувшаяся Навка произвела фурор
19:03
"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
18:30
"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное
18:26
"Как собака себя ведете": оплеванная Бородина взвыла от обиды
18:15
"Единая Россия" представила народную карту Севастополя
17:47
Армия и флот встали на защиту Крымского моста от кораблей НАТО
17:44
Носков сделал душераздирающее признание об умершем Булдакове
17:39
На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:20
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
16:10
Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
16:03
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
16:03
Известный артист показал последние фото Булдакова
15:38
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину
15:29
Названа причина трагического ухода Алексея Булдакова
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
15:22
Проигравший Порошенко решился на безумный поступок
14:54
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд
14:48
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
14:41
"Чем он лучше меня?": Корчевников устроил сцену известной актрисе
14:33
Скончался актер Алексей Булдаков
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 апреля 2019 года
14:22
"Не поможет никакой доктор": Дроздова поставила на себе крест
14:10
Генетики показали первый клон полицейской собаки
13:41
В Швеции полицейский случайно арестовал опасного преступника в сауне
13:25
Кабаева сильно располнела из-за беременности
13:23
Трамп отказывается от поддержки пьяницы Порошенко
13:22
Раскрыт секрет идеально гладкой кожи
13:16
Эрнст и Малышева дали сыну царское имя
13:13
Российское вино и морепродукты покоряют москвичей
13:07
Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов
12:52
"Обсудим дома": Гагарина устроила разборки с мужем на публике
12:48
В России могут ввести минимальную цену на хлеб в 80 рублей
12:44
Россия и Ангола развивают межпарламентское сотрудничество
12:41
Смертельное ДТП произошло под Солнечногорском
12:33
Слуцкер потерпела поражение в борьбе с раком
12:18
Глюк’oZa показала страстный поцелуй с женщиной
12:01
Уехавшая Лариса Гузеева: Я никого не хочу видеть
11:45
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
11:36
ФСБ нанесла визит мэру Евпатории
11:35
Когда вступит в силу закон о хостелах
11:23
Тимошенко списали в утиль
11:22
Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину
11:21
Впервые в Москве выступит один из лучших квартетов мира
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий
Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству
От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Божена Рынска объявила о смене фамилии
Культура

Названа причина смерти Георгия Данелии

Георгий Данелия. Фото: www.globallookpress.com
Известный кинорежиссер ушел из жизни на 89-м году. Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти артиста. 
прочитано 569 раз

Жена кинорежиссера сообщила, что он скончался от остановки сердца. Врачи до конца боролись за жизнь артиста. 

ПО ТЕМЕ

Умер режиссер Георгий Данелия

Георгий Данелия в коме

В ночь на 24 февраля Георгий Данелия почувствовал себя плохо, родственники сразу вызвали медиков. Мужчина был доставлен в московскую больницу с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому.

В середине марта Галина Юркова-Данелия сообщила журналистам, что режиссер стал чувствовать себя лучше. Несмотря на это артист продолжал оставаться под присмотром врачей, передает ТАСС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал трагическое известие. Он отметил, что Георгий Данелия принадлежал к старой классической школе. Режиссер умел объединять в своих работах печаль и радость. 

"Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль – на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире", – цитирует чиновника RT.

Напомним, режиссер прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон". В 1989 году Георгий Данелия получил звание Народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского киноискусства. Также он был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней. 

Автор: Полина Крылова4 апреля 2019, 16:08

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
НАТО вводит корабли в Керченский пролив
Тимошенко списали в утиль

Шоу-бизнес

Волочкова влезла в грязные разборки многодетного Жукова
"Покойся с миром": безутешная Тюльпанова показала могилу любимого мужчины
Известного актера дерзко обокрали в Москве
Семенович переживает из-за маленького размера груди

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину

Поклонники певицы бьют тревогу
Шоу-бизнес

Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева

Отпрыск звезды собирается в суд
Шоу-бизнес

Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд

Фаворитка юмориста потрясла народ
Спорт

Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго

Футболистам не удастся избежать заключения

Гороскоп

Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru