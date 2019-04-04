Алферова шокировала рассказом об однополой любви

Театр "Школа современной пьесы" находится в здании с удивительной судьбой. Оно горело и перестраивалось, за более чем двухвековую историю здесь были ресторан, издательство, стоматологическая поликлиника... Узнать некоторые тайны, которые хранят эти стены, можно из спектакля "На трубе". На премьере побывал корреспондент "Дни.ру".

"Бродилки" с иммерсивным уклоном – не редкость для театральной Москвы. Ближайший аналог премьеры "Школы современной пьесы" – фантастический променад "Декалог на Сретенке" в постановке Никиты Кобелева, идущий в Театре Маяковского. Он рассказывает историю одной из древнейших столичных улиц. Трубная площадь и Неглинка – места в Первопрестольной не менее известные, не воспользоваться этим было бы грешно.

Примерно так рассуждал режиссер и худрук театра Иосиф Райхельгауз, задумав интересный по форме и воплощению спектакль. Сегодня, когда после долгого ремонта здание театра обрело новые помещения и вернуло роскошь залов исторических, как говорится, сам Бог велел водить тут экскурсии – в увлекательной театральной форме. Постановщик собрал всех звезд театра – Ирину Алферову, Татьяну Веденееву, Александра Галибина, Владимира Шульгу, Владимира Качана... Это самый "густонаселенный" спектакль – в нем заняты три десятка актеров, практически вся труппа.

Перед началом зрители делятся на несколько групп – "Чехов", "Горький", "Толстой", и начинается путешествие по эпохам. Вот все сидят за столом на празднике по случаю Татьянина дня, когда профессора до чертиков напиваются вместе со студентами. Вот видят, как рождается знаменитая речь Достоевского о Пушкине. Считается, что впервые она была произнесена 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности. Как уверяют авторы спектакля, это случилось раньше и именно в этих стенах. Указанная сцена – одна из самых оригинальных в спектакле: Федор Михайлович в анатомическом театре препарирует погибшего поэта, "невольника чести"...

А вот гости оказываются на кухне ресторатора Оливье, который придумал здесь свой знаменитый салат. Можно не только узнать секрет правильного блюда и понаблюдать за его приготовлением, но и попробовать – угощают всех!

Авторы спектакля не стремились делать из знаменитостей, которые в разное время бывали в этих стенах, бронзовые памятники. Скорее наоборот. Чего только стоит рассказ о Чехове, который, оказывается, регулярно навещал девиц легкого поведения! "Я пела в оперетте, была звездою,/Теперь я перед вами трясу ***!" – поет Антону Павловичу кокотка. "Я пела, веселилась на ночь глядя,/ А люди говорили: "Резвятся ***!" – вторит другая. И не надо морщить носы – все это было здесь, было...

Была и свадьба известного своими гомосексуальными наклонностями композитора Петра Чайковского с его ученицей Антониной Милюковой, с которой он прожил 16 лет. Гуляли молодые тоже в этом здании, хотя на торжественном обеде присутствовали всего четыре человека, включая сестру невесты и любовника жениха. Об однополой любви великого композитора тактично и деликатно зрителям рассказывает Ирина Алферова.

Во второй части спектакля зрителей приглашают в главный зал легендарного ресторане "Зимний Эрмитаж". На сцене поют Александр Вертинский (в реальности он тут не выступал) и Федор Шаляпин, веселые барышни пляшут канкан, звучат стихи, рекой льется шампанское, а с потолка улыбаются барочные купидоны – как и в ту далекую пору, в которую на два часа переносит спектакль "На трубе".