Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу

Рижане говорят: если что-то в латвийской столице произошло дважды, то это уже традиция. Балтийский бал пройдет в Риге в третий раз. Он успел завоевать себе репутацию культурного явления международного уровня. Презентация Третьего Балтийского благотворительного бала прошла в Московском отеле St.Regis.

Балтийский благотворительный бал пройдет в Риге 21 сентября 2019 года. Но готовиться к этому событию принято заранее. Ведь главный "номер" программы – выход дебютантов бала. Им, чтобы не ударить в грязь лицом, придется немало поработать.

Во-первых, конечно, танцы: если дебютант не обладает соответствующей подготовкой, то придется записаться на уроки. Не меньше – если не больше - времени занимает подготовка наряда. Кавалерам легче: дресс-код традиционный - черный фрак, белая сорочка и бабочка.

А дебютантки, тоже по традиции – в белом, в отличие от гостей. Белые бальные платья, белые перчатки, блеск бриллиантов и диадема в волосах. И обязательные букеты.

О традициях – а также о сюрпризах, которые ждут гостей Балтийского бала в этом году, рассказали организаторы презентации, которая прошла в Москве 3 апреля. Генеральный директор ООО "Венский Бал Москва" Александр Смагин отметил, что Россия – тоже балтийская страна. И напомнил о крепких связях между Россией и Латвией. По словам Смагина, естественно, что традиция венских балов пришла и в Ригу. Это еще одно проявление тяги к более тесному сотрудничеству народов двух стран.

А гендиректор компании SIA Baltic Ball Ирина Москвина добавила, что в балах участвуют представители не только из Латвии и России. К примеру, в прошлом году в Ригу приезжали из Исландии, Франции, Великобритании, Италии, Германии и Белоруссии.

О давнем сотрудничестве российской и латвийской столиц рассказал и руководитель Департамента международных связей Москвы Сергей Черемин. Он подчеркнул, что Балтийский бал – лишь один из примером совместной работы. А достопримечательности Риги гостям представили председатель правления рижского бюро по развитию туризма Live Riga Вита Ермоловича и советник мэра латвийской столицы Ивета Сэрс.

Российская балерина латвийского происхождения Илзе Лиепа была ведущей на Балтийском балу в прошлом году. Лиепа на презентации рассказала, что Рига - город очень ей близкий, с ним связано ее детство. Известная артистка рада, что там снова пройдет такое грандиозное мероприятие – и с удовольствием приняла предложение стать его ведущей во второй раз. Помогать ей будет популярный как Латвии, так и в России актер Иварс Калныньш.

Презентация Третьего Балтийского бала прерывалась выступлениями артистов - потрясающим вокалом солистки Новой Оперы Полины Шамаевой и виртуозным вальсом в исполнении вице-чемпионов Латвии по бальным танцам Вадима Сурина и Анастасии Мешковой. Александр Смагин и Ирина Мосвина пообещали, что гостей Балтийского бала в Риге ждут не менее блестящие номера в исполнении лучших представителей оперного и танцевального искусства.