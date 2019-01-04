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Культура

Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры

Фото: кадр youtube.com
На платформе для размещения видеороликов YouTube была опубликована комедия о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде "Праздник", скандал вокруг которой начал греметь задолго до выхода ленты. Критики считают, что внимание этому поделию было уделено напрасно.
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"Все это было уже давно описано в классике. Вспоминается Шекспир и "Много шума из ничего". Режиссер сам создал "рекламную кампанию" "Празднику", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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"На мой взгляд, это абсолютно бездарное творение. Я посмотрел этот фильм для того, чтобы сейчас высказаться об увиденном и чтобы никто не посмел упрекнуть меня в том, что я критикую то чего не видел", – рассказал он.

Причем речь идет не о каком-о идеологическом наполнении полотна, а о базовых для любого, даже самого захудалого кино, вещах. "Сюжет на редкость слабый, режиссерская работа не выдерживает никакой критики. Не удивительно, что всем этим занимался один человек. Это арт-хаус, телеспектакль или что это вообще за жанр? Черной комедии я там не нашел, там вообще не было комедии", – резюмировал эксперт.

"Трибунцев с ролью негодяя справился прекрасно, но это меня и не удивило, он отличный актер. Бабенко переигрывала, хотя актриса шикарная и может играть значительно лучше. Цапник со своей ролью в целом справился. Молодая актерская поросль заметно проигрывала", – оценил Вадим Манукян кастинг проекта.

Есть вопросы и к смысловой нагрузке фильма. "Каждый персонаж фильма по своему негодяй и все они достойны друг друга. Вот некоторые зрители говорят, что герои этого фильма совестливые и дескать находясь на особом положении им стыдно в этом признаться. Да не стыдно им, в той ситуации блокады Ленинграда их бы просто порвали на сувениры, если бы они вели себя более открыто и кичились своим положением", – уверен эксперт.

"Часть зрителей проводит аллюзии с нашими реалиями. О нынешнем времени все четко показано в сериале "Домашний арест", а в "Празднике" нет ничего и близко похожего на наше время", – подчеркнул он.

От того, что фильм не вышел в кинотеатрах, он только выиграл. "Я бы в прокат эту киноподелку обязательно пустил и просто понаблюдал бы за ее провалом. Запрещать там нечего", – считает Вадим Манукян.

"В конце фильма оператор и режиссер поклянчили денег на свой "шедевр" и разумеется поругали "кровавый режим", который не пустил кино к массовому зрителю. А может в этом и была задумка, чтобы собрать с пользователей YouTube большой куш? Эта затея удалась, зрителей отлично использовали. С этим я режиссера Красовского поздравляю", – заметил он.

"А вообще, еще со времен "Матильды" появился новый жанр раскрутки кино, через скандал, который затевает сам же режиссер через слив скандальной сюжетной линии. На будущее всем зрителям рекомендую, увидев подобное, что настолько искусственно разгорается скандал по поводу фильма с якобы скандальной исторической подоплекой, просто игнорировать подобные "кинотворения". Они априори будут слабыми. "Матильда" и "Праздник" это наглядно показали", – заключил эксперт.

Автор: Геннадий Куприянов4 января 2019, 16:33

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