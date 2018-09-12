BadComedian разорвал Хабенского из-за "Оскара"

Кинокритик Евгений Баженов не понимает, как можно выдвигать на премию "Оскар" фильмы, подобные картине Константина Хабенского "Собибор". Блогер, известный как BadComedian, считает, что в фильме много "грешков", которые режиссеру не простят.

Фильм "Собибор" – "слабый, отвратительный и бездарный", считает Баженов. По мнению критика, ленту выдвинули на "Оскар" только потому, что она финансировалась Минкультом и продвигалась лично главой ведомства Владимиром Мединским.

BadComedian уверен, что киноакадемики не простят режиссеру "грешки вроде отвратительного сценария, отвратительного сюжета, в котором неясно вообще ничего", поскольку Константина Хабенского за рубежом мало кто знает. Однако критик допускает, что картина все же может получить премию киноакадемии, так как сегодня ее присуждают "очень странным фильмам".

Как писали Dni.Ru, фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут на премию "Оскар". Лента будет представлена в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В основу положена реальная история, произошедшая в 1943 году в нацистском лагере смерти на территории Польши. Главную роль исполняет сам Константин Хабенский.

Лента рассказывает о восстании пленных лагеря смерти, идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Решение о выдвижении картины было принято на заседании Российского оскаровского комитета. Фильм должен пройти отбор на список номинантов премии, которые будут объявлены 22 января 2019 года.

По мнению сценариста и одного из создателей фильма "Собибор" Александра Адабашьяна, перспективы победы российской ленты в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" весьма туманны. Кинодраматург считает, что это объясняется нынешней напряженной политической обстановкой, передает телеканал "360".

