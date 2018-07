Знаменитый актер пытался убить себя из-за нелепой роли

По словам артиста, одна из ключевых ролей в его карьере могла привести к летальному исходу. Он заявил, что получил из-за своей работы в саге шквал критики, и это отразилось на его душевном состоянии.

"В следующем году будет 20 лет с тех пор, как я столкнулся с волной негатива в СМИ, которая до сих пор влияет на мою карьеру. В этом месте я практически совершил самоубийство", – написал артист в Twitter.

Он не жалеет о том, что изменил мнение, так как судьба наградила его замечательным сыном. "Я выжил, и этот маленький парень стал даром за мое выживание", – добавил Бест.



Артист не уточнил, что речь идет именно о съемках во всемирно известной саге "Звездные войны". Бест впервые появился в одном из фильмов франшизы в роли нелепого персонажа Джа-Джа Бинкса.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N