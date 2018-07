Названы 13 лучших летних песен

Авторитетный журнал The Fader опубликовал рейтинг лучших песен, которые, по мнению музыкальных критиков, обязательны к прослушиванию в летнее время. Всего в списке 13 композиций.

Summer Nights – John Travolta

Хит-парад открывает песня Summer Nights Джона Траволты из мюзикла "Бриолин". Все, что нужно знать о чувстве, которое так быстро поражает, убеждает поддаться ему и в конце концов заставляет дать клятву вечной любви. "Эту композицию необходимо слушать хотя бы один раз каждое лето", – подчеркнул автор рейтинга.

Cruel Summer – Bananarama

На втором месте – композиция Cruel Summer группы Bananarama. Легендарная песня конца 90-х, которая расскажет о "жестком" лете, когда "ты ушел". Но не все так просто: девушки с радостью споют вам: "Ты не единственный на свете", – и нужно продолжать жить дальше, со спокойной совестью отпустив прошлое.

Summertime Sadness – Lana Del Rey

Песня Ланы Дель Рей Summertime Sadness занимает почетное третье место в списке лучших летних треков. Смысл композиции в том, что "радость в любви несет в себе множество разочарований". Лана поет о страхе потерять любимого человека и чувственно показывает это в строчке: "Крепко поцелуй меня перед тем как уйти".

Soak Up The Sun – Sheryl Crow

Продолжает рейтинг музыкальная композиция певицы Шерил Кроу – Soak Up The Sun. Каждый раз, когда у вас будет паршивое настроение, никого не вините – просто включите эту песню и понежьтесь на солнце. Шерил обещает непревзойденный результат.

Summer Nights – Lil Rob

Композиция рэпера Лил Роба – на пятом месте. Этот трек будет держать улыбку на вашем лице не только ночью, но и днем, так что наслаждайтесь: feeling good, feeling all right tonight.

Steal My Sunshine – Len

Песня группы Len оказалась на шестой строке рейтинга. Канадская рок-группа получила известность благодаря этому синглу еще в 1999 году. Песню стоит послушать, ведь спустя столько лет ребята снова занимают место, но уже в современном музыкальном чарте.

Teenage Dream – Katy Perry

Далее – Кэти Перри со своей Teenage Dream. О чем же все-таки мечтает подросток. No regrets, just love (никаких сожалений, только любовь), считает певица.

Sunshine – Lil' Flip

Восьмое место – Sunshine рэпера Лила Флипа. "Они говорят, любовь – это боль, а боль – любовь" (they say love is pain and pain is love), но, кажется, Лил не согласен с этим.

Corona And Lime – Shwayze

Следующая композиция – рэп-исполнителя Шуэйз Corona And Lime – тоже о любви и прогулках по авеню в поисках девушки мечты: She walk slow down the avenue, I ain't met her but I'll get her when I do. Let me tell you аbout a girl I love.

Summertime – Vybz Kartel и It Was A Good Day – Ice Cube

Десятую строчку занимает песня Summertime музыканта Вибза Картеля, 11-ю – It Was A Good Day рэпера Ice Cube: тут уж точно денек задался и у одного и у другого.

Summer Girls – LFO

Группа LFO поет о жарких летних днях, проведенных с "горячими" девчонками – Summer Girls на 12-м месте хит-парада.

Tonite – DJ Quik

Рейтинг завершает трек от диджея Куика, в котором певец обещает по полной оторваться на вечеринке и не жалеть об этом на следующее утро.