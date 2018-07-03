"Ты не в России": Земфира довела Украину до истерики

Певица Земфира возмутила украинцев поступком на одном из своих выступлений. Артистка вышла на концерт в Минске с флагом России после победы национальной команды по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018.



Земфира не имела возможности смотреть трансляцию матча, но узнала о результате состязания и решила поддержать свою страну прямо во время выступления. "Мне пришлось выехать на концерт. Интернет был плохой, пенальти я не видела, поэтому счет мне говорили по телефону", – рассказала певица.

На многочисленных фото и видео с концерта Земфиры в Минске видно, что артистка вышла на сцену с триколором. Этот поступок вызвал шквал критики со стороны украинцев, передает РИА ФАН.

Недовольные стали оставлять гневные комментарии в социальных сетях. "Земфира спела максимально неудачные девять песен. Вышла во флаге России со словами: "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы"? Ты не в России. Ты в Белоруссии. Зачем ты нас поздравляешь?" – высказалась одна из недовольных посетительниц выступления. "На "Миротворец" ее", – призвал один из пользователей Twitter.

При этом большинство белорусских поклонников Земфиры разделили радость кумира. Публика приняла певицу тепло, когда она поделилась новостью о победе сборной России.

Напомним, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти – 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.

