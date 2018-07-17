Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Хаит опасается аналогичных проблем, так как он является гражданином Украины и не готов утратить возможность встречаться с родственниками в Одессе. "Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали “не приезжай, будет плохо”, – рассказал он.
По словам артиста, Гришаева активно поддерживает действую власть в России, передает радиостанция "Говорит Москва". Таким образом, в соответствии с украинским законодательством, если она въехала в Крым туда не через территорию Незалежной, то она нарушила закон.
Кроме того, Хаит заверил, что участники "Квартета И" не поехали бы в Крым, так как "ситуация пока она не прояснилась". "При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?", – объяснил артист.
Ранее в одесском театре отменили спектакль "Варшавская мелодия" с Нонной Гришаевой. Украинская пресса сообщала, что националисты требуют запретить артистке въезд в страну из-за посещения Крыма.
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