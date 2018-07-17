Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз

Участники "Квартета И" заявили, что откажутся от выступления на территории Крыма, если получат приглашения от местных организаторов. Актер Ростислав Хаит напомнил, что его коллеге Нонне Гришаевой уже поступили угрозы с украинской стороны после визита на ставший российским полуостров.



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