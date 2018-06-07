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Культура

Умер автор хитов Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В Минске в возрасте 72 лет умер известный композитор, народный артист Белоруссии Эдуард Заринский. Он успел написать около 500 песен. Строчки его авторства исполнял в том числе Филипп Киркоров.
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Композитор-песенник Эдуард Заринский приобрел широкую популярность в Белоруссии. Это, однако, не исключило его успеха в России.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Произведения авторства Заринского исполняли Наталья Тамело, Ирина Дорофеева и Ярослав Евдокимов, передает телеканал "360". Филипп Киркоров, который превращает каждое произведение, с которым как-то связан, в хит, исполнил его песню "Черные ресницы".

Кроме эстрадных композиций, которых у композитора накопилось в районе 500, он известен своими концертами для габоя и валторны, а также сюитами и симфониями. В 2006 году Эдуарда Заринского наградили орденом Франциска Скорины.

В своей работе композитор уделял большое внимание общению с детьми. При этом он заботился как о воспитании юных дарований, так и писал музыку для маленьких поклонников. "Для детей нужно писать светлые и искренние песни. И это не так просто, как может показаться. Детям писать намного сложнее, чем взрослым, ведь их не обманешь. В результате мне стала интересна эта работа", – цитирует композитора StarHit.

Эдуард Заринский вел крайне закрытый образ жизни и не любил афишировать факты из своей биографии. Практически случайно стало известно, что однажды он получил медаль за отвагу при тушении пожара. В свободное время он предпочитал заниматься благотворительностью и социальной деятельностью.

Автор: Геннадий Куприянов7 июня 2018, 12:48

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