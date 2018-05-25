Тяжелобольной Кобзон отрекся от Родины

Украины для Иосифа Кобзона больше не существует. Так народный артист СССР отреагировал на указ Петра Порошенко о лишении его государственных наград.

Сегодняшняя Украина – совсем не та страна, в которой певец родился и вырос. Решения Киева Иосифа Кобзона не волнуют.

"Для меня не существует Украины. Для меня существует та Украина, в которой я родился, жил, которая меня награждала. А это нувориши, марионетки американские. Пусть они принимают любые решения и мракобесничают. Мне все равно абсолютно", - заявил народный артист СССР.

Советский и российский певец, общественный деятель Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. До Великой Отечественной войны семья переехала во Львов. Затем Кобзон учился и работал в нескольких областях Украины. В Белокаменную переехал только в 1958 году, пишет "Вечерняя Москва".

Званий у Кобзона множество: народный артист СССР, народный артист РСФСР, народный артист Украины. Певец – лауреат Государственной премии СССР, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей и второй степени.

На Украине Кобзон получил орден "За заслуги" трех степеней. Является почетным гражданином ДНР и нескольких украинских городов, имеет медаль "В память 1500-летия Киева". В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста Украины.

В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный список исполнитель попал с формулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности".

А все из-за того, что в 2014 году уроженец Донецкой области поддержал позицию Владимира Путина по Крыму и Донбассу. Кобзон участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.

24 мая стало известно об указе президента Незалежной Петра Порошенко. Иосифа Давыдовича лишили всех присвоенных от имени украинского государства наград. Это, конечно, расстроило артиста, который и без того в последнее время неважно себя чувствует – он даже терял сознание на сцене. Впрочем, певец заверил обеспокоенных журналистов, что все у него в порядке.