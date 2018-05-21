Брэд Питт отказался от денег и начал работать за еду
Ленте удалось стать лидером российского и американского прокатов. При этом в фильме обнаружили множество отсылок.
Брэду Питту досталась роль Невидимки. Его герой погиб, прыгая с вертолета, передает Cnet.com.
Также стало известно, что актер не требовал гонорар за участие в проекте. Причиной тому – дружба с Райаном Рейнольдсом, который сыграл главного персонажа фильма – Дэдпула.
Брэд Питт попросил только оплатить одну чашку кофе. Выпил ее актер во время работы.
Режиссером фантастического боевика выступил Дэвид Линч. Актеры: Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, и другие. Отметим, в картине героя ждут новые враги и друзья, а также ситуации разной степени остроты и нелепости. Поклонники первой части, скорее всего, останутся довольны.
Отметим, в настоящее время личная жизнь Брэда Питта насыщена страстями. Говорят, что артист тщательно скрывает роман с коллегой по творческому цеху и бывшей женой Дженнифер Энистон. При этом звезда прикрывается отношениями с красоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку.
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